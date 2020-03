Revierderby ohne Zuschauer: Bekommen BVB und Schalke-Fans ihr Geld zurück?

Was passiert bei Geisterspiel?

Der Bundesliga drohen aufgrund des Coronavirus mehrere Geisterspiele und unter anderem soll das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ohne Zuschauer stattfinden. Aber wer entschädigt die Fans, die bereits Karten gekauft haben, oder bleiben diese jetzt auf ihren Kosten sitzen? Diese Fragen stellen sich derzeit wohl viele Fußballfans in ganz Deutschland. Rechtlich betrachtet gibt es allerdings keine klare Antwort, denn es ist unklar, ob es sich um höhere Gewalt handelt, wenn ein Spiel aufgrund des Coronavirus zu einem Geisterspiel wird. Denn dann sind die Vereine nicht erstattungspflichtig.

Absagen von Großveranstaltungen

Da der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Absage von Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern nur empfiehlt, stehen die jeweiligen Landesminister in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Bislang handelt es sich dabei jedoch eher um eine präventive Maßnahme, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, und erschwert somit die Beantwortung der Frage, wer nun eventuelle Entschädigungen zahlt. In dem Fall, dass die Gesundheitsämter jedoch die Absage eines Spiels anordnen, muss das jeweilige Land Entschädigungszahlungen an den Veranstalter, also an den Fußball-Verein, zahlen.

Finanzielle Forderungen an Vereine

In dem Fall, dass die Gesundheitsämter allerdings keine Entscheidung treffen und lediglich Empfehlungen aussprechen, liegt die Entscheidung, das Spiel abzusagen, beim Veranstalter selbst. Dieser trägt dann jedoch auch das rechtliche Risiko und jegliche finanziellen Forderungen richten sich im Falle eines Spielausfalls an den betroffenen Fußball-Verein. Doch viele Vereine sind auf diesen Fall vorbereitet, so hat sich der Borussia Dortmund beispielsweise gegen mögliche Spielabsagen mit einer Ausfallversicherung abgesichert. Die Fans vom BVB haben also die Chance, ihr Geld zurückzubekommen, wenn das Revierderby gegen den FC Schalke 04 als Geisterspiel ausgetragen wird.

