Ob Geburtstag, Hochzeit oder bestandenes Abitur - für den Versand von Geld gibt es unzählige Anlässe. Damit das verschickte Geld auch sicher beim Empfänger ankommt sollte man einiges beachten.

Bargeld bis 100 Euro versichert

Wertvolle Gegenstände wie Schmuck, Edelmetalle oder Bargeld sollten in der der Regel nicht per Post verschickt werden, da diese nicht versichert sind. Eine Versendung von kleineren Barbeträgen im Wert von maximal 100 Euro ist allerdings per "EINSCHREIBEN Wert" möglich, erklärt ein Beitrag der Deutschen Post. Gegen 4,45 Euro Aufpreis auf das normale Briefporto könne man mit diesem Service Geld besonders sicher verschicken. Eine Haftung bis 100 Euro Bargeld werde übernommen. Der Service gelte allerdings nur für Sendungen innerhalb Deutschlands - mit Wert International dürfe kein Bargeld ins Ausland versendet werden.

Sicher per "EINSCHREIBEN Wert" versenden

Damit niemand auf den Inhalt des Umschlages schließen kann sollte das Geld in einem normalen blickdichten Briefumschlag versandt werden, der möglichst unauffällig ist. Das Geld sollte nicht zu ertasten sein. Anschließend wird der unfrankierte Brief zur Poststelle gebracht, dort von einem Filialmitarbeiter entsprechend frankiert und ein Einlieferungsbeleg ausgestellt. Der Versand erfolgt versichert und lässt sich mit Hilfe der Sendungsnummer genau verfolgen. Nach Angaben der Deutschen Post sollte der Brief - je nach Abgabedatum - in ein oder zwei Werktagen bei dem Empfänger eintreffen. Sobald die Sendung angekommen ist, erhält der Absender eine Empfangsbestätigung.

Größere Geldbeträge per Überweisung

Größere Geldbeträge sollten per Überweisung oder anderen Zahlungsdiensten wie PayPal überbracht werden, empfiehlt der Ratgeber HELPSTER. In der Betreffzeile hat der Absender die Möglichkeit eine persönliche Botschaft einzugeben. Optional kann der Absender zusätzlich eine zugehörige Glückwunschkarte an den Empfänger senden, um das Geldgeschenk persönlicher zu machen.

