Warum Lidl an der Kasse Löffel verschenkt

Nachhaltigkeit und Gesundheit werden bei Lidl derzeit groß geschrieben. Neben der Teilnahme beim Siegel "Grüner Knopf" will sich der Konzern nun auch für eine gesündere Ernährung seiner Kunden einsetzen. Die neueste Strategie dabei? Ein Löffel.

Für eine Ernährung mit weniger Zucker

Dabei handelt es sich nicht um einen herkömmlichen, sondern einen speziellen Löffel, der mittels einer kleinen Erhebung in der Mitte 20 Prozent weniger Fassungsvermögen hat. Damit soll gewährleistet werden, dass man morgens zwar wie gewohnt einen Löffel Zucker in seinen Kaffee oder Tee schüttet, dieser aber weniger von der süßen Zutat erfasst. Denn Industriezucker wird von vielen Experten kritisiert und kann schädlich sein, wenn man ihn in hohen Mengen konsumiert. Daher will Lidl Maßnahmen ergreifen, um seinen Kunden bei der Reduzierung ihrer Zuckeraufnahme Hilfe zu bieten. Auch für Salz und andere Zutaten kann der Lidl-Löffel verwendet werden, wie das Unternehmen erklärt.

20 Prozent sind zwar nicht besonders viel, aber über das Jahr gesehen ergibt sich damit doch eine Menge. Laut Pressemitteilung erhalten Kunden den Löffel ab dem 24. Oktober 2019 bei einem Filial-Einkauf von mindestens 25 Euro kostenlos. Ab dem 10. Oktober kann der Lidl-Löffel aber auch schon online für einen Cent bestellt werden. Im November soll dann die "Sensibilisierungskampagne zur Reduktion von Zucker im Alltag" mit weiteren Backrezepten fortgesetzt werden.

Discounter mit Anti-Zucker-Kampagne

Die neuen Produkte sind Teil der "Reduktionsstrategie 2025", die der Discounter innerhalb der nächsten sechs Jahre durchsetzen will. Lidl hat bereits einige Produkte eingeführt, die weniger Zucker enthalten, so zum Beispiel der Fruit King Fruchtquark, bei welchem in der Geschmackssorte Banane 31 Prozent weniger Zucker enthalten ist. Auch bei den Frosted Flakes der Eigenmarke "Crownfield" finden sich rund 29 Prozent weniger Zucker. Nicht zuletzt sollen gesättigte Fettsäuren und die Energiedichte ebenfalls stärker überprüft und angepasst werden.

Andere Konzerne wie Rewe schließen sich der Aktion ebenfalls an. So hat der Lebensmittelkonzern etwa Schokopudding im Dreier-Pack im Sortiment, die jeweils einen unterschiedlichen Zuckergehalt aufweisen und dem Kunden eine Auswahlmöglichkeit bieten. Doch ob die Strategie wirklich gesundheitsfördernd ist, ist fraglich. Laut Experten sei der Zuckergehalt in einigen Produkten so hoch, dass einer Meldung der Berliner Morgenpost zufolge eine Reduktion um 20 Prozent sie kaum in die Nähe gesunder Lebensmittel bringen kann.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: beats_/stock.adobe.com, r.classen / Shutterstock.com