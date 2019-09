Lidl-Werbespot für Netflix-Fans: Undercover-Agentin auf Spurensuche

Haus des kleinen Geldes

"Warum ist Lidl nur so verdammt günstig und gleichzeitig so unfassbar frisch?" Die Konkurrenz ist ratlos und will das Geheimnis der Supermarkt-Kette lüften. Ein Undercover-Einsatz ist dafür die Lösung. Mit diesem Agenten-Szenario beginnt Lidls aktueller Werbespot mit dem Titel "Haus des kleinen Geldes", den das Unternehmen ganz exklusiv auf "Netflidlx" zeigt. Das Video enthält zahlreiche Anspielungen auf bekannte Produktionen des Streaming-Anbieters Netflix wie "Dark", "Haus des Geldes" und "Stranger Things". In fast zwei Minuten Laufzeit wird in dem Werbespot die Geschichte einer Undercover-Agentin erzählt, deren Look fast komplett von Charlize Theron als Superagentin Lorraine Broughton in "Atomic Blonde" inspiriert ist.

Eine Agentin auf der Suche nach der Wahrheit

In dem Clip haben sich Vertreter von Aldi, Edeka und Penny zusammengetan, um dem Geheimnis von Lidls Erfolg auf den Grund zu gehen. Vor Ort führen die Nachforschungen jedoch schnell zu der Erkenntnis, dass es an dem Lidl-Angebot keinen Haken zu geben scheint. Die Lidl-Konkurrenten geben sich geschlagen, wollen die eigene Agentin jedoch zum Schweigen bringen, damit die Wahrheit nicht publik wird. Diese erhält allerdings Unterstützung von dem "Mistkerl Robert", der dem Hauptdarsteller der Serie "Mr. Robot" verdächtig ähnlich sieht. Die Agentin wird von maskierten Gestalten bedroht, deren Masken an die Kostümierung in "Das Haus des Geldes" erinnern. Der Edeka-Vertreter versucht einen anderen Weg und will wie in der Netflix-Serie "Dark" durch die Zeit in eine Vergangenheit reisen, in der es die günstigen Lild-Preise noch nicht gab. Zu all dem Spott, lobt Eleven aus der Serie "Stranger Things" auch noch die köstlichen Eierwaffeln von Lidl.

Millionen Klicks für Werbespot

Wie zu erwarten, nimmt der Werbespot es nicht allzu genau mit den Fakten. So beschwert sich der Aldi-Vertreter beispielsweise darüber, dass das eigene Hip-Hop-Video von den Menschen gehasst wird. In Wahrheit wurde der Clip mittlerweile jedoch fast 5 Millionen mal gesehen und schaffte es im August sogar auf den Spitzenplatz der YouTube-Charts. Doch auch der neue Lidl- Werbespot erfreut sich größter Beliebtheit und hatte bereits nach nur sechs Tagen über 2,5 Millionen Klicks auf YouTube. Unter den Supermarkt-Discountern kommt es regelmäßig zu einem Schlagabtausch per Werbespot und die Wortgefechte beweisen sich immer wieder als äußerst publikumswirksame Internet-Lieblinge.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, monticello / Shutterstock.com