Nachhaltigkeit: Neben Tchibo auch Aldi und Lidl bei "Grüner Knopf" dabei

Wer gerne umweltbewusst shoppen geht, kann sich freuen: Denn in der Kleidung von unterschiedlichen Marken wird sich bald das Siegel "Grüner Knopf" befinden. Dieses steht für Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen und wird nur erteilt, wenn Unternehmen 26 Sozial- und Umweltstandards erfüllen. Bislang machen 27 Unternehmen bei der neuen Nachhaltigkeitsaktion mit.

Eine Orientierung für den Kunden beim Einkauf

Bei dem Vorstellungsevent in der vergangenen Woche fielen dabei besonders eine Reihe von Discountern wie Aldi, Lidl und Kaufland ins Auge. "Wir engagieren uns bereits seit vielen Jahren dafür, die sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen in der Textillieferkette zu verbesern", so Rayk Mende, Geschäftsführer Corporate Responsibility und Quality Assurance bei Aldi Nord, "mit dem Grünen Knopf geben wir unseren Kundinnen und Kunden eine zusätzliche Orientierung beim Einkauf". Für die Nachhaltigkeitsaktion würden sowohl Aldi als Unternehmen als auch die Produkte streng überprüft.

Dahinter steckt wohl die Tatsache, dass sich Kunden nicht mehr mit billigen Produkten anziehen lassen. Viele legen mehr Wert auf ein gutes Einkaufserlebnis, Qualität und Nachhaltigkeit, weshalb im vergangenen Jahr die Umsätze von Rewe , Edeka und Co. stärker als jene der großen Discounter gestiegen sind. So haben unter anderem Aldi und Lidl große Investitionen getätigt, um ihre Filialen zu renovieren und Eigenmarken sowie Markenprodukte in ihr Sortiment aufzunehmen.

Wie viele Produkte der Unternehmen mit dem Grünen Knopf ausgezeichnet werden, ist unterschiedlich. Bei Aldi sollen es unter anderem Baby-Strumpfhosen und -Söckchen sein, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Tchibo wird zehn Prozent seines Sortiments mit dem Siegel versehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ian Francis / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com