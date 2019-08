Aldi mit neuem Service: Kampfansage an dm, Rossmann & Co.

Seit dem 26. August bietet Aldi seinen Kunden einen eigenen Wassersprudler zum Verkauf. Damit die Kunden sich für die entsprechenden CO2-Zylinder nicht an verschiedene Supermärkte wenden müssen, nimmt der Discounter die entsprechenden Zylinder auch fest ins Sortiment auf.

Aldi Süd verschärft Druck auf Konkurrenten

Für 39,99 Euro kann der neue Wassersprudler erworben werden. Den entsprechenden CO2-Kohlesäurezylinder erhalten Kunden ab 19,99 Euro. Bringen Kunden einen leeren Zylinder von Zuhause aus mit, können sie diesen eintauschen und für 5,99 Euro einen neuen befüllten bekommen. Von welcher Marke der zu tauschende Zylinder stammt, spielt dabei keine Rolle. Ein vom Bundesgerichtshof erteilter Beschluss aus dem Jahr 2007 verwies darauf, dass Händler den Tausch oder die Befüllung von CO2-Zylinder jeglicher Marken und Wettbewerber zulassen müssen.

Somit können beispielsweise bei Aldi Süd gekaufte Zylinder auch bei Rossmann oder Kaufland eingetauscht werden. Die Kosten können sich dann je nach Tausch und Anbieter zwischen 5,99 und 8,95 Euro belaufen.

Lukratives Geschäft

Das Geschäft mit Wassersprudlern erweist sich als äußerst lukrativ. Denn legt man sich ein solches Produkt an, müssen auch die Zylinder in regelmäßigen Abständen eingetauscht oder neu befüllt werden. Marktführer Sodastream erwirtschaftet die Hälfte der Umsätze durch die Füllungen. Dies möchte sich der Discounter Aldi nicht entgehen lassen und nimmt die Zylinder daher fest in das Sortiment auf. Das bedeutet, dass sie ab sofort jederzeit verfügbar sein werden und nicht auf bestimmte Aktionswochen begrenzt sind.

Redaktion finanzen.net

