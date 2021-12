Europameisterschaft, Bundestagwahl, Corona und Co.: Das googelten die Deutschen 2021 am häufigsten

Laut dem Online-Portal Statista ist die Alphabet -Tochter Google im weltweiten Desktop-Suchmaschinenmarkt besonders beliebt. Gemessen an den Page Views ist Google mit einem Marktanteil von 85,64 Prozent Marktführer. Mit einem Marktanteil von rund 7,89 Prozent folgt dann Bing, die Suchmaschine von Microsoft . Auch bei der Websuche über mobile Endgeräte sieht es sehr gut aus für Google. Hier kam die Suchmaschine auf einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Doch was googeln die Menschen tagtäglich?

Der Suchbegriff Corona schafft es dieses Jahr nur auf Platz drei

Dieser Frage geht Google seit nunmehr 20 Jahren nach und veröffentlicht die Ergebnisse jedes Jahr im Dezember. Für das Jahr 2021 dominierte nach Angaben des US-Konzerns in Deutschland besonders der Suchbegriff EM 2021. Auf Platz zwei schaffte es die Bundestagswahl 2021. Den dritten Platz erhält ein Suchbegriff, der nicht nur in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgte. "Corona" beherrscht nicht nur immer noch das gesellschaftliche Leben in Deutschland, sondern auch die beliebte Suchmaschine.

Doch nicht nur die Corona-Krise brachte uns dieses Jahr schlechte Nachrichten. Auch viele bekannte Gesichter sind von uns gegangen. So googelten besonders viele Menschen nach Kasia Lenhardt, Willi Herren und Prinz Philip.

Unter der Kategorie Persönlichkeiten schaffte es der dänische Nationalspieler Christian Eriksen auf Platz eins der Suchbegriffe. Der Fußballer brach bei der Europameisterschaft 2021 beim Gruppenspiel gegen Finnland kurz vor der Halbzeitpause ohne Fremdeinwirkung zusammen. Auch nach Alec Baldwin und dem Musiker Gil Ofarim, der im Oktober 2021 Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig erhob, wurde viel gesucht. In Sachen Politik googelten die Deutschen besonders nach den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Doch neben all den politischen Informationen kam auch der Spaß nicht zu kurz. So kam an der Serie "Squid Game" dieses Jahr wohl kaum einer dran vorbei. Auch die Netflix Originals "Bridgerton" und "Lupin" bereiteten den Deutschen 2021 viel Spaß.

"Warum trägt Rüdiger eine Maske"

Frei nach dem Motto der Sesamstraße: Wer nicht fragt, bleibt dumm, führte Google auch die häufigsten Suchanfragen in den Kategorien Was-, Wie-, und Warum-Fragen auf. Bei den Was-Fragen schaffte es auf Platz eins vor allem die Frage "Was kostet ein PCR-Test". Die Frage "Was ist mit WhatsApp los?", die im Zuge einer Serverstörung im Oktober 2021 häufig gestellt wurde, erreichte immerhin den dritten Platz. Bei den Wie-Fragen dominierte auch wieder das Thema Corona. "Wie lange ist ein Schnelltest gültig" ist hier auf Platz eins. Während es auf dem ersten Platz in der Kategorie Warum-Fragen auch um die Serverprobleme von WhatsApp ging, drehte es sich auf den zweiten Platz alles um die Frage "Warum trägt Rüdiger eine Maske?". Gemeint ist der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger, der während der EM 2021 eine dunkle Maske trug, nachdem er sich beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid einen Jochbeinbruch zugezogen hatte.

Regionale Suchanfragen unterscheiden sich

Um die regionalen Unterschiede in den Suchanfragen herauszufinden, hat Google Deutschland auf Anfrage des MDR lokale Besonderheiten ausgewertet. So wurde demzufolge in Sachsen vermehrt nach dem RB Leipzig gesucht. In Sachsen-Anhalt waren die Suchbegriffe Handball-WM und Landtagswahl sehr gefragt, während in Thüringen die Menschen häufig nach der Formel 1 googelten.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

