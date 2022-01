Statt BackRub oder Googol: Das bedeutet der Name der Suchmaschine Google

BackRup

Entwickelt von Larry Page und Sergey Brin erblickte 1996 erstmals eine völlig neu getaktete Suchmaschine mit dem Namen "BackRup" das Licht der Welt. Der ursprüngliche Name bezog sich laut BASIC thinking auf das revolutionäre Back-Link Verfahren, welches die beiden Gründer an der Universität von Stanford im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt hatten. Das Verfahren richtet sich laut Data Minds vor allem darauf aus, nicht nur nach möglichst viel Content auf den Webseiten zu suchen, sondern vor allem die Suchergebnisse an den Anfang zu stellen, welche möglichst viele Verweise von anderen Blogs, Websites oder Plattformen erhalten.

Googol

Mit der Zeit begann das Startup, welches später zu einem Billionenkonzern reifen sollte, Kapital einzusammeln. Doch der Name "BackRup", den man im Deutschen wie im Englischen auch als Rückenmassage verstehen kann, musste bald ausrangiert werden. Während man 1997 die Software weiterentwickelte, erdachte man einen neuen Namen für das Projekt, so BASIC thinking. "Googol" sollte es heißen. Doch letztlich kam alles anders.

Google

Laut CHIP kam die Herleitung zu Googol von einer gigantischen Zahl (einer 1 mit 100 Nullen). Vielleicht ein Ziel, welches sich die Gründer in Bezug auf ihre Suchergebnisse gesetzt hatten. Sean Anderson, ein Freund aus dem gemeinsam mit den Gründern gemieteten Büro, welcher ursprünglich die Idee zum Namen hatte, suchte nun nach der Domain googol.com, vertippte sich jedoch und mit einem Schlag war Google geboren. Die Domain war wenig überraschend frei und laut Data Minds gefiel den Gründern der Name so gut, dass sie ihren ursprünglichen Plan verwarfen und so der später größten Suchmaschine im World Wide Web ihren heutigen Namen gaben.

Johann N. Werther / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com