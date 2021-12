Google-Konkurrenz: Was kann die alternative Suchmaschine You?

Der Entwickler Richard Socher will mit seiner Internet-Suchmaschine You eine Alternative zu den Großen der Branche wie Google oder Microsoft Bing bieten. You unterscheidet sich dabei in vielerlei Hinsicht von den etablierten Suchmaschinen wie Google. Im Gegensatz zu Google werden die Suchergebnisse nicht in einer Liste angezeigt. Außerdem verfolgen die Entwickler andere Standards in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre und die zentrale Organisation von Anwendungen steht im Mittelpunkt.

Alle Informationen auf einen Blick

Eines der wichtigsten Ziele ist die Zusammenfassung des Internets. Dies betonen die Entwickler auf der Startseite der Suchmaschine. Im Prinzip geht es um die zentrale Durchführung von Operationen im Internet. Die User sollen die Möglichkeit haben, alle Internet-Anwendungen von einem Ort aus erledigen zu können und die wichtigsten Informationen immer im Blick zu behalten. Egal ob es um das Einsehen von Suchergebnissen, das Lesen von Nachrichten oder das Verfassen eines Textes geht.

Den größten Teil des Bildschirms nimmt bei You die Anzeige der Ergebnisse der Suchmaschine ein. Daneben existiert auf der linken Seite eine Leiste für die Suche nach Bildern, Videos und Schlagzeilen sowie Shortcuts zu den You-internen Apps. You schlägt immer passende Einträge zum jeweiligen Suchbegriff vor. Um einen schnellen Zugriff zu erleichtern, werden diese auch hervorgehoben.

Für die Darstellung der Suchergebnisse verwendet You ein Kachel- anstelle eines Listensystems. In den Kacheln werden die wichtigsten Inhalte aus den verlinkten Webseiten angezeigt. Diese können nach Quellen sortiert und nach Suchergebnissen gefiltert werden. Beispielsweise können mit Hilfe des Filters gezielt nur Fotos auf Instagram, die zum entsprechenden Suchbegriff passen, angezeigt werden.

Möglichkeit der Verknüpfung

You bietet vielfältige Möglichkeiten, das eigene Nutzerkonto mit den You-Apps zu verknüpfen. Die Webseite basicthinking.de nimmt den Softwaredienst GitHub als Beispiel. Loggt sich ein User dort ein, werden ihm beispielsweise Vorschläge zu passenden Themen angezeigt. Für die Auswahl und die richtige Anordnung der Suchergebnisse verwendet You eine künstliche Intelligenz (KI). Dabei werden unterschiedliche Schnittstellen für Finanzen, News-Artikel und Entwicklertools verwendet. Zusätzlich zu den verschiedenen Schnittstellen sorgt auch eine Vielzahl an You-Apps für ein übersichtliches Suchergebnis.

Datenschutz und Klimaneutralität stehen bei You im Fokus

Datenschutz ist bei You ein wichtiges Thema. Auf der Startseite der Suchmaschine wird darauf verwiesen, dass die Nutzer zwischen einer personalisierten und einer privaten Suche wählen können. Außerdem werden keine Nutzer-Daten an Werbekunden weiterverkauft. Im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen erfolgt die Suche bei You klimaneutral und werbefrei. Einnahmen generiert das Unternehmen nicht durch die Schaltung von Werbeanzeigen auf der Suchmaschine, sondern durch Kooperationen mit anderen Firmen. Dies beeinflusse aber nicht die Suchergebnisse, wie die Hersteller betonen.

You ist bislang nur in englischer Sprache verfügbar. Das Start-up plane nach eigenen Aussagen aber eine Ausweitung auf weitere Sprachen und Regionen. Die Suchmaschine befindet sich gerade in der Beta-Phase.

M. Wieser/Redaktion finanzen.net

