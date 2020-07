Warum Kunden derzeit so lange auf ihr Elektroauto warten müssen

Bis zu 6.000 Euro vom Staat, bis zu 3.000 Euro vom Autohersteller, und zusätzlich noch eine niedrigere Mehrwertsteuer. Wer sonst immer vom Kauf eines E-Autos aufgrund des höheren Preises im Vergleich zum Verbrennungsmotor abgesehen hat, hat jetzt eine nahezu einmalige Gelegenheit. Denn preislich sind die beiden Antriebsarten nun auf einer Stufe angekommen. Doch sollte man sich entscheiden das Angebot anzunehmen, muss man viel Geduld mitbringen - und sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Nachfrage übertrifft bei Weitem die Planung der Autobauer

Der Absatz von Elektro-Autos hat sich im ersten Halbjahr nahezu verdoppelt. Volkswagen setzte allein im ersten Halbjahr mehr E-Autos ab als im gesamten letzten Jahr. Ein Ende dieses Trends ist dank des Konjunkturprogramms der Bundesregierung nicht in Sicht. Suboptimal ist jedoch, dass die Hersteller mit einer derart rasanten Entwicklung nicht gerechnet haben. Zwar wird die Produktion vielerorts hochgeschraubt, die ohnehin schon begrenzten Kapazitäten der Zulieferer sind aber nach wie vor nicht ausreichend. Aufgrund dessen hat Daimler auf unbestimmte Zeit einen Verkaufsstopp für die Smart-Modelle EQ fortwo und forfour sowie den A250e Plug-in-Hybrid verhängt. Gleiches gilt bei Volkswagen für den VW e-Golf, der derzeit nicht erhältlich ist. Der VW e-Up, dessen Kaufpreis dank des Bonusprogramms von 21.500 Euro auf 12.000 Euro abnahm, ist erst in rund einem Jahr wieder lieferbar.

Die Liste ist schier endlos. So reihen sich Interessenten eines Seat Mii Eletric, Skoda Citigo, AUDI E-Tron, oder eines Opel Corsa-e unverhofft in die Geduldsliste ein, ebenso wie bei Hyundai und Kia. Ausverkauft ist das Stichwort.

Keine Lieferschwierigkeiten bei Tesla

Wer nicht lange auf das E-Auto warten möchte, findet bei Tesla keine verlängerten Liefertermine vor. Für das Model S, 3 und X wird auf der Website mit August 2020 als Lieferdatum geworben. Durch die eigene Zellfertigung ist Tesla in der Lage, in kurzer Zeit und ohne große Lieferketten auf große Stückzahlen zu kommen. Hier ist man der Konkurrenz aus Europa ein ganzes Stück voraus, wo Batterieproduktionsstätten teilweise erst noch aus dem Boden gestampft werden müssen. Ebenso machen Qualitätsprobleme bei den Batterien dem geplanten Produktionsvolumen einen Strich durch die Rechnung - wie etwa beim AUDI-Werk in Brüssel - statt 50.000 E-Tron konnten nur 20.000 Stück produziert werden.

