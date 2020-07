Tesla nimmt Designvorschläge für sein chinesisches Elektroauto entgegen

Aktien in diesem Artikel Tesla 1.214,80 EUR

• Tesla ruft sämtliche Designer dazu auf, ihre Vorschläge für ein Elektroauto im chinesischen Stil abzugeben.• Das neue Fahrzeug soll in China entwickelt und für die ganze Welt produziert werden.• Genaue Pläne sind noch nicht bekannt - es soll sich aber um einen preisgünstigen Kleinwagen unterhalb des Model 3 handeln.

Wirklich konkret ist der Aufruf, der über den chinesischen WeChat-Account von Tesla erfolgte, allerdings nicht. Das amerikanische Unternehmen macht in dem Post keinerlei Vorschriften über Größe oder Art des Fahrzeugs. Die Entwürfe für das neue Elektroauto sollen lediglich einen chinesischen Stil besitzen. Dies ist offenbar die einzig relevante Voraussetzung für die eingereichten Ideen. Die Vermutung, dass es sich um einen Kleinwagen für Jedermann handeln soll, beruhen auf einem veröffentlichten Entwurf Teslas und den Aussagen von Elon Musk . Das erste Konzept für ein chinesisches Auto sieht nämlich sehr kompakt aus und wirkt dabei etwas kleiner als das bereits etablierte Model 3. Außerdem soll laut Elon Musk das neu entwickelte Elektroauto aus China für den weltweiten Markt geeignet sein, was ebenfalls auf ein kleines sowie preisgünstiges Fahrzeug hindeutet.

Alle Designer sind gefragt

Auch beim Aufruf zur Abgabe von neuen Entwürfen macht Tesla keine Einschränkungen. Sämtliche kreativen Köpfe sind dazu eingeladen, ihre Designvorschläge einzureichen. Im Post wird explizit erwähnt, dass selbst Personen, die bisher noch keine Erfahrungen mit dem Design von Fahrzeugen haben, sich an der Ideenfindung beteiligen sollen. Es ist noch nicht einmal klar, ob sich die Teilnahme nur auf chinesische Interessenten beschränkt, oder ob auch Vorschläge internationaler Designer gestattet sind. Damit öffnet Tesla den Wettbewerb für eine äußerst breite Masse.

Jeder, der sich in Form eines neuen Tesla-Fahrzeugs verewigen möchte, kann sich somit aufgefordert fühlen, seine Ideen in das Projekt einzubringen. Wenn es nach CEO Elon Musk geht, dürfen die Vorschläge ruhig außergewöhnlich und fernab des Konventionellen sein. Laut eigenen Aussagen, könne er sich "etwas Radikales wie den Cybertruck" vorstellen.

Elon Musks Begeisterung für China

Der Grund, weshalb Tesla nun unbedingt ein chinesisches Elektroauto auf den Markt bringen möchte, liegt zum Teil auch in der Begeisterung Musks für das Land der Mitte. Seiner Meinung nach, ist die chinesische Kunst eine der Besten der Welt, sodass ein originales Auto im entsprechenden Stil weltweit gut ankommen würde. Schon bei der offiziellen Feier zum Lieferstart des Model 3 in China zeigte sich der Tesla-Chef sehr dankbar gegenüber seiner dortigen Kundschaft. Laut der Website TESLAMAG war Musk voller Lob für die Kreativität und den Erfindergeist der Bevölkerung. Zu diesem Zeitpunkt kündigte er auch an, ein Design- und Entwicklungszentrum in China errichten zu wollen.

Teslas weiteres Vorgehen ist ungewiss

Da das neue Projekt über die Entwicklung eines Elektroautos im chinesischen Stil noch in den Kinderschuhen steckt, haben weder Tesla noch Elon Musk einen weiteren Fahrplan für die Produktion des Fahrzeugs präsentiert. Daher ist bis auf die Ambitionen des Unternehmens so gut wie nichts über die zukünftigen Pläne bekannt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Verantwortlichen selbst noch sehr offen bezüglich der Umsetzung sind. Weitere Informationen können wahrscheinlich erst erwartet werden, wenn das Design und das Konzept des Elektroautos feststehen. Bis zur finalen Markteinführung ziehen deshalb wohl noch einige Jahre ins Land.

