Bedingungsloses Grundeinkommen: Twitter-Chef Dorsey spendet Millionenbetrag für Experiment

Yes, we’re launching a universal basic income pilot thanks to @jack and @mayorsforagi. We are one of the 15 pilot cities and I couldn’t be more excited. A big step forward. UBI is coming to Long Beach. https://t.co/nqnqBKAukK - Robert Garcia (@RobertGarciaLB) July 9, 2020

Der Twitter -Chef Jack Dorsey hat via Twitter bestätigt, dass er über seine gemeinnützige Organisation Start Small drei Millionen US-Dollar spenden wird. Das Geld geht an eine Initiative, an der sich die Bürgermeister von 15 US-Städten beteiligen mit dem Namen "Mayors for Guaranted Income", kurz MGI. Gegenüber dem Forbes Magazine erklärte Dorsey seine Unterstützung für das Experiment: "Es ist ein Instrument, um die Wohlstands- und Einkommenskluft zu schließen, systemische Rassen- und Geschlechterungleichheiten auszugleichen und wirtschaftliche Sicherheit für Familien zu schaffen".

Ein Zusammenschluss aus 15 Städten

Der Zusammenschluss der 15 Bürgermeister aus verschiedenen US-Städten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Anwendbarkeit und Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens zu testen. Der Bürgermeister aus Stockton, Kalifornien, und Gründer der Initiative Michael Tubbs sagte gegenüber dem Forbes Magazine: "Bürgermeister sind die moralischen Vorbilder des Landes. Sie stehen an vorderster Front und befassen sich jeden Tag mit den Mitgliedsgruppen, reagieren darauf und arbeiten für sie. Angesichts von COVID-19 und der Notwendigkeit regelmäßig laufender Geldhilfe sowie der Proteste nicht nur gegen die Polizeigewalt, sondern auch gegen strukturelle Gewalt in der Stadt wusste ich, dass es an der Zeit war, das, was wir in Stockton gelernt haben, zu nutzen und ein Netzwerk von Bürgermeistern und Anwälten aufzubauen mit einer kollektiven Stimme für garantierte Barzahlungen."

Das bedingungslose Grundeinkommen

Neben Jack Dorsey haben sich auch andere Chefs des Silicon Valley bereits in der Vergangenheit für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Unter anderem haben Tesla-Chef Elon Musk , Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Microsoft-Gründer Bill Gates sich in Interviews oder den Sozialen Medien positiv zum Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens geäußert. Die Idee dahinter ist simpel, denn jeder Bürger erhält bedingungslos jeden Monat einen fixen Geldbetrag. Dafür wird jedoch jede bisherige Transferleistung gestrichen, sodass sich der Staat und die Stadt den Verwaltungsaufwand spart. Zwischen den Kritikern und den Befürwortern des Konzepts herrscht Uneinigkeit darüber, ob und inwieweit sich diese Idee umsetzen lässt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com