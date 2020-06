Apple zum Schnäppchenpreis bei ALDI: Der Discounter verkauft ab Juli iPhone 8

ALDI Süd hat ab Juli preiswertes iPhone 8 im Angebot

Deutschlands Discounter ALDI Süd hat ab dem 02. Juli 2020 Apples iPhone 8 mit 64 Gigabyte Speicherplatz für 379 Euro im Angebot. Die Modelle sollen in Schwarz und Gold erhältlich sein und beinhalten eine Garantie von Medion über mindestens 24 Monate. Der Preis wirkt zunächst sehr attraktiv, immerhin hat das iPhone 8 bei seiner Markteinführung 2017 799 Euro gekostet.

Wo ist der Haken?

Das Angebot wirkt im ersten Moment unschlagbar, denn ein originales iPhone 8 kostet bei vielen anderen Anbietern mehr. Warum ist es bei ALDI Süd dann so günstig? Das Angebot hat einen Haken - die verkauften iPhones sind keine neuen Smartphones, sondern generalüberholt, sprich gebraucht. ALDI versichert, dass alle generalüberholten iPhones vor dem Verkauf eingehend überprüft und gegebenenfalls mit Original- oder OEM-Teilen repariert werden. ALDI bot bereits in der Vergangenheit generalüberholte Vorgängermodelle wie das iPhone 6 an. COMPUTER BILD berichtet, dass es im Februar 2020 bereits das generalüberholte iPhone 7 von ALDI auf seine Neuwertigkeit überprüfte. Das Ergebnis: Das generalüberholte Apple-Smartphone ist von einem neuen iPhone 7 fast nicht zu unterscheiden gewesen, der Akku und das Display seien leistungstechnisch auf dem Niveau der originalen Variante. COMPUTER Bild schätzt, dass es bei dem iPhone 8 ähnlich sein wird. Und sollten doch einmal Mängel auftreten, gäbe es ja die zweijährige Garantie von Medion.

Wie liegt ALDIs iPhone 8 im Preisvergleich?

Bedenkt man nun jedoch, dass ALDIs iPhones Gebrauchtgeräte sind, erscheint der Preis nicht mehr so attraktiv wie zuvor. Immerhin kostet ein generalüberholtes iPhone 8 mit 64 Gigabyte mit 286 Euro bei Amazon fast 100 Euro weniger als beim Discounter. Außerdem haben die Käufer bei Amazon mehr Farbauswahl. Der Käufer erhält bei Amazon jedoch nur ein Jahr Garantie auf das Handy. Hinzu kommt, dass die zweite Generation iPhone SE 2 ähnliche Leistungen hat und als Neukauf nur hundert Euro mehr kostet.

