Wie man aus seinem Hobby ein eigenes Online-Business macht

Das Internet bietet eine unüberschaubare Vielfalt von Möglichkeiten, um Geld auszugeben, aber auch um Geld zu verdienen. Laut Angaben des Daten-Portals Statista wuchs der Onlinehandel 2020 um fünfzehn Prozent und erreicht inzwischen einen Umsatz von 83,3 Milliarden Euro. Vor allem die Marktplätze Amazon Zalando oder ABOUT YOU konnten dabei ein überdurchschnittliches Wachstum erreichen.

Doch welche Möglichkeiten gibt es, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen und wie kann man es umsetzen?

Auf die Strategie kommt es an

Es gibt viele verschiedene Vorgehensweisen, sich eine eigene Existenz im Online-Bereich aufzubauen. Oftmals verspricht eine Durchführung aber schon im Voraus nicht den erhofften Erfolg. Daher sollte man schon am Anfang prüfen, ob die Idee realisierbar ist.

Außerdem sollte man schon vor Markteintritt eine genaue Zielgruppen-Analyse durchgeführt haben, denn nur so kann ein passender Vertriebskanal ausgewählt werden. Wer sich zu Beginn noch gegen eine eigene Webseite entscheidet, sollte seine Tätigkeit aber in die verschiedenen Branchenverzeichnisse und/oder Bewertungsportale eintragen.

Eine andere Möglichkeit ist, vorerst einen Auftritt in den sozialen Netzwerken zu entwickeln. Hier können inzwischen alle Altersgruppen angesprochen werden. Während man Erwachsene mit einer höheren Wahrscheinlichkeit über Facebook erreicht, trifft man Jugendliche eher in Apps wie Snapchat oder Instagram an.

Den eigenen Internetauftritt erstellen

Um mit dem eigenen Hobby, wie beispielsweise Nähen oder Stricken, ein zusätzliches Einkommen zu generieren, sollte man über eine eigene Webseite und/oder Onlineshop nachdenken. Hier kann der eigenen Kreativität freien Lauf gelassen werden, auf ein paar Einzelheiten sollte man aber dennoch achten.

Für die Erstellung einer eigenen Webseite fällt in den meisten Fällen der Name WordPress, wie das "Portal für Gründer" berichtet. Mit diesem Content Management System (CMS) lassen sich Internetseiten in kurzer Zeit und ohne technische Kenntnisse verwirklichen. Inzwischen ist ein Großteil der Webseiten, egal ob von größeren oder kleineren Unternehmen mit WordPress umgesetzt, auch Online-Shops lassen sich so einrichten.

Doch auch bei einem eigenen Online-Shop sollte man nicht auf die Verkaufsplattformen von Amazon oder eBay verzichten. Diese bieten nicht nur einen guten Service für Verkäufer, sondern erzielen auch eine riesige Reichweite.

Geldverdienen mit dem eigenen Blog

Blogs gibt es zwar inzwischen wie Sand am Meer, aber mit etwas Geduld bei der Suche nach einer geeigneten Nische lässt sich auch so etwas Geld verdienen. In jedem Falle sollte es aber ein Thema sein, mit dem man sich auch über einen längeren Zeitraum intensiv beschäftigen kann und will, denn auch ein Blog bedeutet eine Menge Arbeit.

Man kann über einen Blog entweder seine eigenen digitalen Produkte verkaufen, wie beispielsweise ein selbst geschriebenes E-Book oder bewirbt Produkte anderer Personen und erhält dafür eine Provision, auch bekannt unter dem Begriff Affiliate Marketing, so das Gründerportal weiter.

Um von einem eigenen Blog leben zu können, braucht es viel Zeit, Ausdauer und Energie, denn erst mit einer gewissen Reichweite kommen auch die Einnahmen zustande.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: karlibri / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com