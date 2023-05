Bleibegespräch: Tipps für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Aktien in diesem Artikel Randstad 46,95 EUR

Marktmacht liegt in Zukunft bei Arbeitnehmern h2>

Ein Bleibegespräch ist ein Gespräch, das zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer stattfindet, der erwägt, das Unternehmen zu verlassen. Das Ziel des Gesprächs ist es, den Arbeitnehmer dazu zu bringen, seine Entscheidung zu überdenken und im Unternehmen zu bleiben. Während des Gesprächs wird der Arbeitgeber in der Regel die Gründe des Arbeitnehmers für den Wunsch, das Unternehmen zu verlassen, erfragen. Der Arbeitgeber wird dann versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden, um den Arbeitnehmer zum Bleiben zu motivieren. Dabei können auch Themen wie Karrieremöglichkeiten, Arbeitsbedingungen oder Vergütung diskutiert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Bleibegespräch freiwillig ist und dass der Arbeitnehmer sich nicht dazu verpflichtet fühlen sollte, im Unternehmen zu bleiben, wenn er dies nicht möchte. Es ist jedoch eine Gelegenheit, offene Fragen und Bedenken zu klären, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Gute Chefs, die ihr Personal halten wollen, gehen auf die Forderungen der Arbeitnehmer ein.

Mit zunehmendem Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Schieflage liegt die Marktmacht bei den Arbeitnehmern, die in Zukunft mehr Forderungen und Wünsche äußern können. Arbeitnehmer sollten daher, falls sie daran denken, den Job zu wechseln und ein solches Gespräch ansteht, genau zuhören und abschätzen, ob das Unternehmen bereit ist, den eigenen Wünschen ausreichend entgegenzukommen. Für Chefs liegen die Vorteile des Haltens guter Mitarbeiter auf der Hand. Neben den Kosten für die Einarbeitung neuer Arbeitnehmer bleiben außerdem wertvolle und qualifizierte Mitarbeiter erhalten und können so weiterhin zum Unternehmenserfolg beitragen. Doch wie gelingt es den Arbeitgebern, gute Mitarbeiter zu halten? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, was Arbeitnehmern bei ihrem Beschäftigungsverhältnis überhaupt wichtig ist.

Was ist Arbeitnehmern wichtig?

Der Personaldienstleister Randstad hat im Jahr 2021 eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, was Arbeitnehmern wichtig ist. Arbeitsplatzsicherheit ist den Befragten am wichtigsten. Ein attraktives Gehalt und betriebliche Sozialleistungen folgen an zweiter Stelle. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre steht auf dritter und die finanzielle Stabilität des Unternehmens an vierter Stelle. Die oft beschworene Work-Life-Balance steht an fünfter Stelle. Was für den Verbleib beim Arbeitgeber ausschlaggebend ist, wurde ebenfalls befragt. 68 Prozent der Beschäftigten bleiben bei ihrem Arbeitgeber aufgrund der hohen Jobsicherheit, 67 Prozent sind zufrieden mit Gehalt und Sozialleistungen. 63 Prozent der Beschäftigten schätzen die Arbeitsatmosphäre. Bei der Frage nach den Gründen für einen Arbeitgeberwechsel wünschen sich 61 Prozent ein attraktiveres Gehalt und bessere Sozialleistungen, ebenfalls 61 Prozent streben bessere Karrieremöglichkeiten an. 56 Prozent suchen einen neuen Job wegen einer größeren Jobsicherheit.

