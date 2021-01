Prominenter Startup-Gründer: Joko Winterscheidt verkauft jetzt Schokoriegel

Jokos neues Food-Startup

Bereits Ende September vergangenen Jahres gründete der bekannte ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt laut Informationen des Analysedienstes Startupdetector, die dem Online-Magazin Gründerszene vorliegen, sein neuestes Startup: Die Schoko Winterscheidt GmbH. Wie der Name bereits suggeriert, ist das zu verkaufende Produkt ein Schokoriegel, dessen Produktname ebenfalls ein Neologismus ist, der in Anlehnung an seinen Gründer gewählt wurde: Jokolade. Bei der Schoko Winterscheidt GmbH handelt es sich jedoch keineswegs um das erste Projekt des prominenten Gründers. Bereits 2019 stieg Winterscheidt in die Startup-Szene ein, indem er ein Unternehmen gründete, das auf den Verkauf günstiger Elektrofahrräder spezialisiert ist - die "SUSHI Mobility GmbH".

Jokolade

Wie sich dem Handelsregister entnehmen lässt, besteht die Zielsetzung des Schoko-Startups im "Handel und Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere Erzeugnissen aus Schokolade […]." Die genauen Details zur Zusammensetzung und Geschmacksrichtung sind zwar noch nicht bekannt - laut Gründerszene dürfen sich Joko-Fans aber unter anderem auf Produkte wie "Schokoladenriegel als Mahlzeitenersatz" sowie "Reiswaffeln mit Schokoladenüberzug" freuen. An der Firma beteiligt ist die 8 ventures Berlin GmbH, über die der 41-Jährige insgesamt 75 Prozent am Schokoladen-Startup hält. Auch eine entsprechende Wortmarke wurde bereits beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet, sodass der Name "Jokolade" urheberrechtlich geschützt ist.

Hochkarätige Unterstützung

Als Geschäftsführer für sein Schoko-Startup konnte Winterscheidt laut Handelsregister Max Wittrock für sich gewinnen, der bereits als Gründer und Geschäftsführer von mymuesli bekannt wurde - einem Unternehmen, das individuelle Müslimischungen sowie klassische Kombinationen über einen Onlineshop sowie einige Einzelhandelsfilialen vertreibt. Wittrock verließ mymuesli 2019 nach über zwölf Jahren der Zusammenarbeit. Nun hält er laut Welt die restlichen 25 Prozent der Anteile der Schoko Winterscheidt GmbH. Die Gründer-Kombination Wittrock-Winterscheidt kooperiert bereits im Rahmen der SUSHI Mobility GmbH.

An die Erfolge Wittrocks versucht Winterscheidt aktuell anzuknüpfen: Laut Gründerszene investierte der ProSieben-Moderator bereits 2015 in das SMS-Startup Gobutler, das seinen Dienst 2018 jedoch einstellte. Er investierte weiterhin in das Socken-Startup "Von Jungfeld" sowie in die Gin-Marke "Muscatel Gin".

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

