Kampf unter Discountern: Lidl auf dem Weg an die Spitze der Supermärkte

Ein ewiger Machtkampf

Der Lebensmittel-Einzelhändler Lidl gilt als Hauptkonkurrent für den Marktführer Aldi und scheint diesen mit aller Macht übertrumpfen zu wollen. Seit Jahren liefern sich die beiden Discounter einen Kampf um die Spitze der Lebensmittel-Discounter. Mit Preis-Aktionen, längeren Öffnungszeiten und einem immer weiter wachsenden Sortiment, stehen Aldi und Lidl in direkter Konkurrenz zueinander. Jahrelang galt Aldi dabei als der Spitzenreiter unter den Discountern, doch die Zahlen des letzten Jahres zeigen, dass Lidl der Marktführerschaft immer näher zu kommen scheint. Die Unternehmen lassen sich immer wieder neue Aktionen oder Angebote einfallen, um Kunden in ihre Supermärkte zu locken und liefern sich einen erbitterten Kampf um die niedrigsten Preise und die günstigsten Markenprodukte. Dabei spielten Obst, Gemüse und SB-Theken für Backwaren zuletzt eine immer größere Rolle.

Lidl vs. Aldi

Das seit Jahren gleichbleibende Ranking mit Aldi auf dem ersten Platz, könnte sich tatsächlich in den nächsten Jahren zugunsten von Lidl verschieben. Finanziell sind beide Unternehmen gut aufgestellt und investieren Millionen in Kampf um die Umsatzführerschaft. Addiert man die Umsätze von Aldi Süd und Nord, kommt Lidl immer weiter an den Konkurrenten heran, denn die Supermarktkette erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von 24,7 Milliarden Euro. Aldi machte zwar einen Gesamtumsatz von knapp 30 Milliarden Euro, jedoch stagnierte der Umsatz von Aldi Nord und der Unternehmensteil der Aldi-Gruppe konnte im Jahr 2018 lediglich ein Wachstum von 0,89 Prozent generieren. Lidl hingegen verzeichnet eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent und einen Mehrumsatz von einer Milliarde Euro seit dem Geschäftsjahr 2015/16. Beide Konzerne haben enorme Finanzreserven und investieren nun weiter hohe Beträge in Konzept und Personal um den Konkurrenten so auszustechen.

Auch Rewe will die Spitze

Aldi und Lidl galten jahrelang als die wahren Größen im Lebensmittelhandel und haben mit ihrem Kampf um die Preisführung maßgeblich die Branche beeinflusst. Doch laut den Prognosen des Marktforschers Edge by Ascental steht den beiden Konzernen bald ein neuer Kampf bevor. Rewe macht den Unternehmen Konkurrenz und konnte im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 9,1 Prozent generieren. Lidl und Aldi haben für das Jahr 2019 eine Umsatzprognose von 1,9 Prozent und liegen damit weit hinter dem Umsatzanstieg der Lebensmittelkette Rewe. Der bisher 40-prozentige Marktanteil von riesigen Discountern könnte auf 35 Prozent schrumpfen.

