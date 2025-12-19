DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin73.566 +0,9%Euro1,1725 ±-0,0%Öl59,65 -0,1%Gold4.317 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht
Apple-Aktie als Profiteuer? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteuer? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kein Kavaliersdelikt

Postzusteller fälscht Unterschrift - Verbraucherrechte bei Paketen & Co.

19.12.25 03:20 Uhr
Paket weg, Unterschrift falsch? So wehren sich Verbraucher | finanzen.net

Gefälschte Unterschriften bei der Paketzustellung sind kein Einzelfall - und rechtlich brisant. Der Händler bleibt in der Pflicht, auch wenn das Paket als zugestellt gilt.

Fälschung ist kein Kavaliersdelikt

Unterschreibt ein Zusteller eigenmächtig im Namen des Empfängers, kann das eine Urkundenfälschung (§ 267 StGB) oder Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) darstellen.

Wer­bung

Beide Taten sind mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen belegt, auch der Versuch ist strafbar (§ 267 Abs. 2, § 269 Abs. 2 StGB). In besonders schweren Fällen, etwa bei gewerbsmäßigem Vorgehen oder hohem Schaden, drohen bis zu zehn Jahre Haft (§ 267 Abs. 3 StGB). Auch digitale Zustellnachweise sind hiervon betroffen.

Zustellung ohne Unterschrift - was gilt rechtlich?

Liegt keine gültige Abstellerlaubnis vor, darf ein Paket nicht unbeaufsichtigt vor der Tür abgestellt werden. Das hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung I ZR 212/20 bestätigt: Verbraucher werden unangemessen benachteiligt, wenn Paketdienste die Zustellung allein durch Ablage als abgeschlossen betrachten - eine Benachrichtigungspflicht entfällt dadurch nicht.

Wird dennoch ein Zustellnachweis mit gefälschter oder erfundener Unterschrift erstellt, ist die Zustellung rechtlich nicht wirksam. Eine solche Erklärung geht dem Empfänger nicht wirksam zu - maßgeblich ist hier § 130 BGB zur Wirksamkeit von Willenserklärungen gegenüber Abwesenden.

Wer­bung

Wer haftet bei verlorenem Paket?

Geht ein Paket verloren und wurde unter gefälschter Unterschrift als zugestellt markiert, bleibt der Händler bei einem Onlinekauf in der Pflicht. Nach § 433 BGB muss die Ware tatsächlich übergeben werden - eine gefälschte Zustellung erfüllt diese Voraussetzung nicht. Der Händler trägt das Versandrisiko bis zur Übergabe an den Kunden. Paketda betont: Auch ein unterschriebener Ablieferbeleg genügt nicht, wenn die Unterschrift gefälscht ist.

Bei einem Kauf zwischen Privatpersonen gilt § 447 BGB. Demnach trägt der Käufer das Risiko, sobald der Verkäufer das Paket dem Paketdienst übergeben hat. Ausnahmen bestehen, wenn ausdrücklich ein versicherter Versand mit Sendungsnachweis zugesichert wurde - in diesem Fall kann der Verkäufer haftbar gemacht werden.

So handeln Betroffene richtig

Paketda rät: Wird ein Paket vermisst, sollte der Händler umgehend schriftlich informiert werden. Häufig wird eine eidesstattliche Erklärung verlangt, um den Nichterhalt zu bestätigen und den Schaden zu regulieren.

Wer­bung

Bei gefälschter Unterschrift kommt eine Strafanzeige in Betracht - je nach Fall wegen Urkundenfälschung (§ 267 StGB) oder Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB).

Wurde die Sendung angeblich bei einem unbekannten Nachbarn abgegeben, bleibt der Händler dennoch in der Verantwortung. Nach § 433 BGB muss die Ware tatsächlich dem Käufer zugehen - eine bloße Behauptung des Zustellers genügt nicht.

Tipps für den Schutz vor Paketbetrug

Um Missbrauch vorzubeugen, empfiehlt sich die Zustellung an eine Packstation oder mit Identitätsprüfung. So lässt sich der Zugang zur Sendung besser kontrollieren. Bei Verdacht auf eine gefälschte Zustellung sollten Beweismittel wie DHL-Zettel, Kameraaufzeichnungen oder Zeugen gesichert werden - sie können im Streitfall entscheidend sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ER_09 / Shutterstock.com, ThitiwatDay / Shutterstock.com