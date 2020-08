Netflix bietet in Deutschland kein Probeabo mehr an

GO

Heute im Fokus

DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin bei einjährigem Höchststand -- EVOTEC schließt Partnerschaft mit Novo Nordisk -- zooplus mit schwarzen Zahlen -- LANXESS, easyJet im Fokus

Rheinmetall-Aktie vorbörslich höher nach Bericht über Großauftrag. Rekordrückgang bei Erwerbstätigkeit in Deutschland im zweiten Quartal. Boeing will Mitarbeiter mit Abfindungen zum Gehen bewegen. Tele Columbus mit stabilen Umsätzen. Nestlé übernimmt amerikanische IM HealthScience. Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nicht weiter. Streit zwischen 'Fortnite'-Entwicklern und Apple spitzt sich zu.