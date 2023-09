KI im Bildungsbereich

Künstliche Intelligenz, insbesondere in Form von ChatGPT, hat in jüngster Zeit erhebliche Aufmerksamkeit erregt und beeinflusst immer mehr unseren Alltag. Ein besonders spannender Ansatz findet sich im Bildungsbereich, wie Bill Gates in seinem Podcast "Unconfuse Me" diskutierte.

Die Visionen von Bill Gates

In einem Gespräch im Podcast "Unconfuse Me" zwischen Bill Gates und Sal Khan, dem CEO der Khan Academy, teilte Gates seine Perspektiven darüber, wie KI den Bildungssektor umgestalten könnte. Interessanterweise verglich der Mitbegründer von Microsoft das Potenzial von KI im Bildungsbereich mit den Fähigkeiten eines engagierten Highschool-Lehrers.

Gates ist der Ansicht, dass KI-Chatbots bald in der Lage sein werden, Schülern wertvolles Feedback zu ihren schriftlichen Arbeiten zu geben. Er betonte im Podcast, dass solches Feedback Ratschläge beinhalten könnte, wie man klarer formuliert und überzeugende Argumente vorbringt. Er sieht dies als einen bedeutenden Fortschritt, da er glaubt, dass aktuelle Bildungssoftware oft nicht effizient genug sei, um Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. So bekommen viele Schüler von solchen Programmen nur begrenztes Feedback, so Gates weiter.

Für die erfolgreiche Integration von KI in den Bildungsbereich ist es jedoch entscheidend, dass die Meinungen und das Feedback von Lehrern berücksichtigt werden, heißt es im Podcast weiter. Gates äußerte Bedenken, dass Lehrer sich durch den Einsatz neuer Technologien in ihrem Unterricht eingeschränkt fühlen könnten und betonte gleichzeitig die entscheidende Rolle, die Lehrer in der Bildung spielen.

KI könnte Bildungslücken für benachteiligte Schüler schließen

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der Diskussion hervorgehoben wurde, ist die soziale Komponente des Lernens. Die Kinderpsychologin Tovah Klein vom Barnard College unterstrich gegenüber CNBC die Relevanz des interaktiven Lernens für die kindliche Entwicklung. Gates stimmte dem zu und räumte ein, dass er die Wichtigkeit sozialer Interaktionen im Bildungskontext in der Vergangenheit möglicherweise nicht ausreichend gewürdigt hat.

In seinem Podcast betonte Gates, dass er nicht davon überzeugt ist, dass KI in der Lage sein wird, die Rolle menschlicher Lehrer vollständig zu übernehmen. Er sieht KI vielmehr als ein Hilfsmittel, das Lehrkräfte unterstützen kann, besonders in überlasteten Bildungsumgebungen oder in Regionen mit begrenzten Ressourcen. Dies könnte dazu beitragen, Bildungsdefizite für Schüler in benachteiligten Situationen weltweit zu verringern.

KI als individuelle Nachhilfe - Prognose der kommenden 18 Monate

Bei einem weiteren Treffen mit Jessie Woolley-Wilson, der Geschäftsführerin von DreamBox Learning, während des ASU + GSV Summits in San Diego, äußerte Gates die Ansicht, dass KI im Bildungsbereich zu erhöhter Gerechtigkeit beitragen könnte. Er verwies darauf, dass viele Schüler keinen Zugang zu individueller Nachhilfe haben, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Technologie könnte diese bestehende Lücke in der Zukunft überbrücken.

Während derselben Veranstaltung gab Gates bekannt, dass KI seiner Ansicht nach in den kommenden 18 Monaten als unterstützendes Werkzeug für Lehrer fungieren und Feedback zu schriftlichen Arbeiten bieten wird. Er prognostizierte auch eine Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten durch solche Technologien. Gates wies zudem darauf hin, dass fortschrittliche Chatbots, wie OpenAIs ChatGPT, bereits beeindruckende Lese- und Schreibkompetenzen aufweisen und glaubt, dass dies tiefgreifende Veränderungen in der Lernmethodik der Schüler und in der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten mit sich bringen wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net