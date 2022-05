Sony überarbeitet PlayStation 5

Interne Hardware der PS5 soll überarbeitet werden

Wie Golem unter Berufung auf Digi Times berichtet, sollen in naher Zukunft Veränderungen an der internen Hardware der PS5 vorgenommen werden. Dies geht auf Informationen zurück, die Digi Times aus Zulieferkreisen, darunter auch TSMC erhalten haben soll. Die Änderungen sollen wohl vor allem die Module für drahtlose Kommunikation, also WLAN und Bluetooth betreffen. Wahrscheinlich wird es sich dabei um eine höhere Integration der Bauteile handeln, was Geld bei der Herstellung sparen und den Energiebedarf der PS5 etwas senken könnte. Tatsächliche technische Verbesserungen solle man jedoch nicht erwarten, da die Konsole seit dem Verkaufsstart im November 2020 die derzeitigen Standards unterstütze, so Golem.

Überarbeitete PS5 ist in Japan bereits zertifiziert

Die neu überarbeitete PlayStation soll die Modellbezeichnung CFI-1200 tragen. Die ursprünglich am Markt erschienene PS5 lief unter der Modellbezeichnung CFI-1100, etwas später folgte dann das Modell mit der Kennung CFI-1102, bei dem es Änderungen am Kühlsystem gab. Wann die überarbeitete Version der PS5 in Deutschland auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar. Es werde jedoch bereits eine Produktionsumstellung für den Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2022 vorbereitet. Außerdem soll das neue Modell in Japan bereits eine Zertifizierung des zuständigen "Ministry of Internal Affairs and Communications" erhalten haben.

Kein offizielles Statement von Sony zu erwarten

Dass sich Sony in Zukunft offiziell zu den Veränderungen an der PS5 äußert, solle man laut Golem nicht erwarten. Oftmals versuchen Konsolenhersteller kleinere interne Änderungen an der Hardware herunterzuspielen, damit Kunden die älteren Hardwareversionen nicht im Laden stehen lassen und nur die neuen Modelle kaufen. Bei der derzeitigen Verfügbarkeit der beliebten Konsole sollte dies jedoch ohnehin kein Problem sein.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com