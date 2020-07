Google experimentiert wohl mit smarten Tattoos

Ein Touchpad auf der Haut

Eine ganze Abteilung bei Google erforscht die nächste Generation smarter Technologien. Wie CNET berichtet, hat der Technologieriese stillschweigend bereits eine Vielzahl neuer Wearables-Geräte finanziert oder eigene Forschungen durchgeführt, darunter ein völlig neuartiges "Smart Tattoo", das die Haut in ein Touchpad verwandeln soll. Die Technologie namens "SkinMarks" wird von Google und Forschern der Universität des Saarlandes in Deutschland entwickelt. Die Technologie umfasst intelligente Tätowierungen zum Auftragen auf die Haut, die als Touchpads dienen. Man verbindet diese mithilfe eines kleinen Patches mit Sensoren und koppelt diese mit dem Smartphone. Das smarte Tattoo fungiert dann als Touchpad und mit Wisch- und Kneifgesten kann das Handy gesteuert werden. Um eine Übertragung zu schaffen, wird leitfähige Tinte verwendet, die auf Tätowierpapier gedruckt und anschließend auf die Seite des Fingers oder der Knöchel aufgetragen wird.

Googles holographische Brille

Darüber hinaus soll das Unternehmen auch an einer neuen Reality-Brille arbeiten. In der Vergangenheit hatte Google für das Vorgängermodell Google Glass viel Spott erhalten. Die Brille mit dem Namen 1D Eyeware soll dies nun ändern, denn sie zielt darauf ab, dort erfolgreich zu sein, wo Glass versagt hat. Google will ein Produkt entwickeln, das nicht nur funktional ist, sondern auch optisch bei den Kunden punkten kann. Dabei sollen holographische Objektive den Benutzer über Aktivitäten auf dem Smartphone benachrichtigen. Den unterschiedlichen Funktionen, wie Navigationsanweisungen, E-Mails oder Kalenderbenachrichtigungen werden farbcodierte Signale zugewiesen, sodass auf den ersten Blick erkennbar wird, um welche Art der Benachrichtigung es sich handelt. Die Umsetzung hat sich jedoch bislang als schwierig erwiesen, da die gesamte Elektronik in der Brille verbaut werden muss. "Das Erfordernis, alle Elektronik-, Optik- und Bilderzeugungskomponenten sowie Batterien mit ausreichender Kapazität einzubauen, wirkt sich stark auf die möglichen Optionen für das Industriedesign aus", schrieb Google in einer Erklärung über die Hardware. "Die Variationen der Stile, aus denen Endbenutzer wählen können, sind daher durch diese Einschränkungen begrenzt, wobei die Flexibilität in Bezug auf Tragbarkeit und Ästhetik verringert ist."

