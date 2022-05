Instagram-Chef Adam Mosseri geht gegen TikTok-Reposts vor

"Wir werden versuchen, Originalinhalte mehr zu würdigen, vor allem im Vergleich zu Reposts", erklärte Instagram -Chef Adam Mosseri Mitte April auf Twitter : Originale Posts würden von nun an im Inhaltsranking besser eingestuft, um die Autoren besser für ihre Arbeit zu belohnen.

"Wenn Du etwas von Grund auf neu erstellst, solltest Du mehr Anerkennung bekommen, als wenn Du etwas teilst, das Du bei jemand anderem gefunden hast", so Mosseri in dem Video. "Kreative Menschen sind unglaublich wichtig für die Zukunft von Instagram und wir wollen sicherstellen, dass die auf der Plattform auch erfolgreich sind und die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben", begründet Mosseri die kommenden Veränderungen weiter.

Hinter der Neuerung könnte jedoch auch der Konkurrenzkampf mit TikTok stecken: Die jüngere Plattform von ByteDance, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist, verzeichnete Statista zufolge im Januar dieses Jahres rund eine Milliarde Nutzer weltweit und ist Metas Instagram (1,48 Milliarden Nutzer) damit auf den Fersen.

So ist ein Twitter-User sicher, dass die Herabstufung von Reposts in Wirklichkeit dazu dienen soll, die Zahl an Reel-Reposts zu verringern und so der Popularität von TikTok-Inhalten (und damit Werbung) auf Instagram entgegenzusteuern.

