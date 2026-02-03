Kredit

Finanzielle Stabilität entsteht selten zufällig, sondern durch die richtige Reihenfolge bei Geldentscheidungen: Der Abbau bestehender Schulden hat Vorrang vor dem Vermögensaufbau. Die Begründung ist klar und nachvollziehbar, denn Kreditkosten liegen häufig deutlich über den Erträgen typischer Spar- und Anlagekonten.

Schuldenabbau als Fundament der Finanzplanung

Schulden sind in erster Linie Zinsverpflichtungen, die das Haushaltsbudget dauerhaft belasten und die Wirkung parallel aufgebauter Ersparnisse mindern. Geld und Haushalt weist darauf hin, dass Kreditzinsen im Regelfall über den Renditen sicherer Sparprodukte liegen und damit jede vermiedene Zinszahlung einem sicheren "Ertrag" gleichkommt. Wer den Schwerpunkt daher zunächst auf die Tilgung legt, senkt die laufenden Kosten und schafft die Basis dafür, dass spätere Sparbeträge ohne Gegenwind durch Zinslasten wirken können.

Teure Kredite zuerst entschärfen

Besonders deutlich wird der Effekt bei hochverzinsten Verbindlichkeiten. Dispositions- und Kreditkartenschulden gehören laut Geld und Haushalt zu den kostspieligsten Finanzierungen, teilweise mit Zinssätzen im zweistelligen Bereich, was das finanzielle Gleichgewicht merklich unter Druck setzt. Finanztip ergänzt, für länger laufende Darlehen, dass gezielte Sondertilgungen die Gesamtbelastung spürbar reduzieren und Laufzeiten verkürzen, wodurch sich über die Jahre erhebliche Zinsersparnisse summieren.

Notgroschen als Sicherheitsanker

Trotz der klaren Priorität beim Schuldenabbau bleibt eine liquide Reserve zentral für die Krisenfestigkeit der Finanzplanung. Geld und Haushalt empfiehlt eine Rücklage im Umfang von zwei bis drei Monatsnettoeinkommen, um unvorhergesehene Ausgaben zu decken, ohne neue Schulden aufnehmen zu müssen. Diese Reserve stabilisiert die Haushaltsführung, reduziert das Risiko teurer Zwischenfinanzierungen und ermöglicht, die Tilgung planvoll fortzusetzen.

Zinsabstand entscheidet über die Reihenfolge

Die ökonomische Logik liegt im Vergleich zwischen Kreditzins und Sparzins. Finanztip betont, dass Tilgung in der Regel überlegen ist, solange der Kreditzins spürbar über den Erträgen sicherer Sparangebote liegt, weil jede vermiedene Zinszahlung einem risikolosen "Rendite"-Beitrag entspricht. Ausnahmen sind möglich, wenn ein Darlehen außergewöhnlich günstig ist und gleichzeitig sichere Sparzinsen darüber liegen; in der Praxis bleibt die Sondertilgung aber meist der verlässlichere Weg, die Gesamtkosten zu senken.

Reihenfolge mit Langzeitwirkung

Die Kombination aus konsequenter Tilgung teurer Schulden und dem parallelen Aufbau eines Notgroschens schafft ein belastbares Fundament für den anschließenden Vermögensaufbau. Geld und Haushalt und Finanztip kommen überein, dass diese Reihenfolge Zinskosten minimiert, finanzielle Unabhängigkeit stärkt und die Wirkung späterer Spar- und Investitionsraten maximiert. Das Ergebnis ist eine klar strukturierte Finanzplanung, die kurzfristige Stabilität und langfristige Ziele überzeugend verbindet.

Redaktion finanzen.net