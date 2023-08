Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz wird wohl nicht nur Berufe vernichten, sondern kreiert auch neue. Einer dieser bereits neu entstandenen Berufe ist der sogenannte Prompt-Engineer. Doch was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung?

KI könnte über 300 Millionen Jobs vernichten

Obwohl die Meinungen über die langfristigen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf die Arbeitswelt auseinander gehen, steht eines fest: KI wird die Arbeitswelt grundlegend verändern. Einerseits gibt es diejenigen, die davon ausgehen, dass KI zu massiven Jobverlusten führen wird. Die Investmentbank Goldman Sachs berichtete Anfang Mai, dass 300 Millionen Menschen durch KI ihre Arbeitsstelle verlieren könnten. Es gibt mitunter jedoch auch Jobs, die bereits im direkten Zusammenhang mit KI entstanden sind, zum Beispiel der Prompt-Engineer. Doch welche Aufgaben übernimmt ein Prompt-Engineer eigentlich genau?

Die Suche nach dem perfekten Prompt

Ein "Prompt" ist eine Eingabeaufforderung oder eine Textanfrage, die verwendet wird, um von KI-Modellen wie GPT-3 oder ähnlichen Systemen eine Antwort oder eine Ausgabe zu erhalten. Ein Prompt besteht meistens aus einer Reihe von Wörtern oder Sätzen, die dem KI-Modell einen Hinweis oder eine Richtung geben, welche Art von Text oder Information generiert werden soll. Ebenfalls können Prompts auch Formeln oder mathematische Fragen enthalten. Die Hauptaufgabe eines Prompt-Engineers besteht darin, präzise und effektive Eingabeprompt-Beschreibungen zu formulieren, die das gewünschte Verhalten des KI-Modells beeinflussen und eine zielgerichtete Antwort auf die eingegebene Frage oder Anforderung geben. Um so ein Prompt möglichst effizient zu gestalten, muss ein Prompt-Engineer über ein tiefes Verständnis der Funktionsweise des KI-Modells als auch über Fachkenntnisse im jeweiligen Anwendungsbereich verfügen.

Die Schwierigkeit des Berufs liegt darin, den Prompt richtig zu formulieren. Ein zu allgemeiner Prompt kann zu unvorhersehbaren oder nicht relevanten Antworten führen, während ein zu spezifischer Prompt die Kreativität der KI einschränken kann. Daher erfordert es Finesse, die richtige Balance zu finden. Ebenso müssen Prompt-Engineers mit der spezifischen Nutzbarkeit der verschiedenen KI-Programme vertraut sein. Ein Prompt-Engineer muss zum Beispiel bei der Bilderstellungssoftware Midjourney ganz andere Eingaben beherrschen als beim Sprachmodell ChatGPT.

Gehälter über 200.000 US-Dollar

Da der Beruf noch sehr neu ist, gibt es meistens keine spezifischen Anforderungen, die vorausgesetzt werden, um Prompt-Engineer zu werden. Theoretisch kann sich jeder dazu entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen. Unternehmen bieten Prompt-Engineers laut IQB Career Service mitunter Jahresgehälter von über 200.000 US-Dollar an. Auf dem Jobportal XING bewegt sich die Gehaltsspanne zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Somit handelt es sich um eine äußerst gut dotierte und lukrative Position, die aufgrund ihrer faszinierenden Ausrichtung viele Interessenten anzieht. Inwiefern der Beruf in Zukunft noch relevant sein wird, ist aber offen. Durch die schnelle Weiterentwicklung der KI-Modelle, die durch jeden Prompt neu dazulernen, könnte es durchaus sein, dass die KI-Modelle sich so schnell verselbstständigen, dass die Aufgaben eines Prompt-Engineers zunehmend autark durchgeführt werden. Auch wenn Arbeitnehmer es nicht vorhaben, ihren Beruf vollständig aufzugeben, um in das Berufsfeld des Prompt-Engineers zu wechseln, kann es sich trotzdem lohnen, sich wegen der großen alltäglichen Nützlichkeit von KI-Anwendungen mit Prompts zu befassen.

Redaktion finanzen.net