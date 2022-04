Netflix-Aktie: Neu bei Netflix - Doppel-Daumen und die Kategorie "Short-Ass Movies"

Der Doppel-Daumen-hoch

Erst kürzlich hat der Streaming-Dienst Netflix den "Double Thumbs Up" eingeführt. Die Daumen-hoch- und Daumen-runter-Buttons sind eine gute Möglichkeit, um Netflix mitzuteilen, ob einem ein bestimmter Titel gefällt oder nicht. Das hilft dem Streaming-Dienst, die Profile und Empfehlungen besser auf die einzelnen Kunden abzustimmen. Im Laufe der Zeit habe Netflix jedoch laut eigenen Angaben erkannt, dass die Bewertung manchmal über einfache Zustimmung oder Ablehnung hinausgehen können. Je besser man also angeben kann, was man wirklich mag, desto besser wird das Profil auf den eigenen Geschmack zugeschnitten. Deshalb wurde der Doppel-Daumen-Button eingeführt. "Ein "Daumen hoch" lässt uns immer noch wissen, was dir gefallen hat, und wir nutzen diese Reaktion, um ähnliche Empfehlungen auszusprechen. Ein doppelter Daumen zeigt uns jedoch, was dir ganz besonders gefallen hat, und hilft uns, deine Empfehlungen noch genauer zu formulieren", so der Streaming-Dienst.

Pete Davidson wünscht sich mehr "Short-Ass Movies"

Anfang April veröffentlichte die Late-Night-Show Saturday Night Live (SNL) zusammen mit dem Comedian Pete Davidson, Rapper Gunna sowie den Schauspielern Simon Rex und Chris Redd einen Song namens "Short-Ass Movie". Die Hauptaussage des rund dreieinhalbminütigen Spaß-Songs ist, dass man sich mehr "Short-Ass Movies" wünsche, also kurze Filme, die maximal 100 Minuten lang seien. Grund sei, dass unter anderem die Aufmerksamkeitsspanne für lange Filme einfach nicht ausreiche.

Netflix führt neue Kategorie ein

Tatsächlich erhörte Netflix die Ode an "kurze Filme". In einem Tweet antwortete der Streaming-Dienst: "Gute Idee" und verlinkte eine neu eingeführte Kategorie. Unter der neuen Kategorie, die Netflix ebenfalls "Short-Ass Movies" genannt hat, kann man nun Filme - sortiert nach Genre - finden, die nicht länger sind als 90 Minuten.

Einige der im Song genannten Filme wie "Miss Daisy und ihr Chauffeur" und "Der König der Löwen" sind bisher zwar noch nicht unter der neuen Kategorie zu finden, doch auch hier könnte sich der Streaming-Dienst in Zukunft vielleicht Davidsons Willen beugen.

