Nestlé investiert in "Die Höhle der Löwen"-Startup Yfood

Nestlé soll Expansion vorantreiben

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert eine Millionensumme in das "Die Höhle der Löwen"-Startup Yfood, das berichtet die Lebensmittel Zeitung. Demnach erwirbt Nestlé einen Minderheitsanteil an Yfood, der genaue Umfang der Beteiligung sei nicht bekannt und eine behördliche Genehmigung der Kooperation stehe noch aus. Von der Partnerschaft erhofft sich Yfood "eine vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen internationale Expansion und Vertriebskanälen", wie das Unternehmen auf Anfrage der Lebensmittel Zeitung erklärt.

Yfood überzeugt in "Die Höhle der Löwen"

Das Münchner Flüssignahrungs-Startup Yfood wurde 2017 von Benjamin Kremer und Noel Bollmann gegründet. Im Rahmen der TV-Show "Die Höhle der Löwen" konnten die Gründer unter anderem den damaligen Show-Juror Frank Thelen von ihrem Konzept überzeugen. Thelen investierte 200.000 Euro in das Unternehmen, welches fortan seine Bekanntheit durch Präsenz der Produkte in Supermärkten und intensive Werbung steigern konnte. Dabei setzte das Startup unter anderem verstärkt auf Influencer-Marketing, welches zu einem schnellen Wachstum des Unternehmens beitrug.

Kritik an Kooperation mit Nestlé

Die nun bekannt gewordene Zusammenarbeit mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé belastet die Wahrnehmung der Marke Yfood. In den letzten Jahren wurde Nestlé wiederholt für verschiedenste Geschäftspraktiken kritisiert und unter anderem mit ungenügendem Umweltschutz und der Ausbeutung von Wasserressourcen in Verbindung gebracht. Die Zusammenarbeit von Yfood mit Nestlé wird daher durchaus kritisch betrachtet. So berichtet beispielsweise das Göttinger Tageblatt, dass zahlreiche Influencer und bisherige Werbepartner, unter anderem der Gamer ELoTRiX oder der Twitch-Streamer Stylerz, die sofortige Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit Yfood bekannt gegeben haben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Jirsak / Shutterstock.com