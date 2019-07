Packstationen am Supermarkt: DHL zieht bei Lidl ein

In Deutschland gibt es bereits 3.700 DHL -Packstationen, der Deutsche Post -Tochter, an denen Kunden ihre Pakete abholen oder versenden können. In Kooperation mit dem Lebensmittel-Riese Lidl werden in diesem Jahr 500 weitere installiert. Indem die Postfächer vor Filialen des Discounters aufgestellt werden, soll den "Kunden ein noch bequemeres Einkaufen ermöglicht" werden, wie der Logistikdienstleister DHL in einer Pressemitteilung äußerte.

Zusammenarbeit von DHL und Lidl stößt auf positive Kritik

Und der Plan könnte aufgehen. Die beiden international erfolgreichen Konzerne leiteten bereits die Installation von DHL-Packstationen an zwölf Filialen in Berlin und Hamburg in die Wege und stießen auf positive Resonanz bei den Kunden. Häufig müssen diese nämlich längere Strecken zurücklegen, um ihre Pakete an den bestehenden Stationen abzuholen. Sie direkt am Supermarkt zu empfangen und gleichzeitig Einkäufe erledigen können, erspart vielen Zeit und Frust. "Packstationen erfreuen sich [...] einer immer größeren Beliebtheit", wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, sie sind "leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar".

Doch auch die Zustelldienste können durch die Zusammenarbeit der beiden Konzerne entlastet werden. Denn häufig stellt die "letzte Meile" sie vor besonderen Herausforderungen. Gemeint ist damit der Transport eines Pakets bis zur Haustür. Das nehmen die Unternehmen Lidl und DHL zum Anlass, weitere DHL-Postfächer in Filialen landesweit aufzustellen, damit "von der Partnerschaft [...] alle Seiten" profitieren.

Erprobung von neuen Kooperationen

Gemeinsam wollen die Konzerne aber noch weitere Maßnahmen erproben - beispielsweise die Kombination aus "Online- und Offline-Shopping". Im "Rahmen eines Tests im Rhein-Neckar-Gebiet" will man herausfinden, wie die Abholung von Bestellungen aus dem Lidl-Onlineshop in Postfächern von 80 Filialen des Lebensmittelhändlers läuft.

Damit die Paketzustellung erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen Kunden sich einmalig bei DHL registrieren. Für die Versendung von frankierten Paketen wird keine Registrierung benötigt. Mittlerweile zählt DHL zehn Millionen Kunden, die sich bewusst für die Nutzung der DHL-Packstationen registriert haben. Wie ein Unternehmenssprecher in 2018 verlautete, glaubte man zu Beginn der Strategie in 2001 nicht daran, dass sie von Erfolg gekrönt sein könnte. Somit können sich die Unternehmen auch bei der neuen Kooperation womöglich auf große Erfolge freuen.

