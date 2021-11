So lange warten Kunden auf ihr Elektroauto

Elektroautos werden immer beliebter

Sich für ein Auto mit Elektroantrieb zu entscheiden, kann für Autofahrer verschiedene Gründe haben. Für viele ist der Schutz von Umwelt und Klima ein entscheidender Faktor. Hierzulande können jedoch auch die staatlichen Subventionen ein Grund dafür sein, sich ein Elektroauto zuzulegen. Dass Elektroautos in Deutschland immer mehr an Beliebtheit gewinnen, zeigt sich an den Neuzulassungen: Während im Jahr 2019 nur 63.281 Elektroautos neu zugelassen wurden, waren es zwischen Januar und Augst 2021 ganze 203.040 Neuzulassungen, wie eine Statistik von Statista zeigt. Die Zahl an Neuzulassungen stieg seit 2019 damit bisher um rund 220 Prozent.

So lange müssen Kunden auf ihr E-Auto warten

Wie das Neuwagen-Vergleichsportal carwow berichtet, kommt es bei einigen Modellen unter den Elektroautos allerdings zu recht langen Lieferzeiten. Den Berichten zufolge sollen viele Hersteller nicht damit gerechnet haben, dass das Interesse der Käufer an Elektroautos so hoch sein würde. Außerdem beeinträchtigte die Coronapandemie die Lieferketten und somit auch den Produktionsprozess. Dementsprechend haben viele Hersteller nun damit zu kämpfen, der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Da unter Umständen auch die Lieferzeit ein Kaufkriterium sein kann, hat das Vergleichsportal diese für verschiedenste Modelle in einer Liste zusammengefasst.

Die längste Lieferzeit von 13 Monaten hat Mercedes für das Modell Mercedes-Benz EQS. Knapp dahinter liegt die Lieferzeit vierer AUDI-Modelle: Derzeit müssen Käufer des AUDI Q4 e-tron, des AUDI Q4 Sportback e-tron, des AUDI e-tron GT oder des AUDI RS e-tron GT ganze zwölf Monate lang warten, bis sie den Wagen erhalten. Auf den Dacia Spring müssen Kunden momentan zehn Monate lang warten. Für die meisten Elektroautos gilt jedoch eine Lieferzeit von zwei bis acht Monaten. Darunter befinden sich Modelle von verschiedenen Herstellen wie zum Beispiel BMW, Tesla, Porsche oder VW.

So lang sind die Lieferzeiten der beliebtesten Modelle

Erst kürzlich berichtete Business Insider über die Top fünf der beliebtesten Elektroautos in Deutschland. Gerankt wurden die Fahrzeugmodelle nach der Anzahl der Neuzulassungen in der ersten Jahreshälfte 2021. Mit Blick auf die Lieferzeiten-Liste von carwow ergeben sich die Lieferzeiten der fünf beliebtesten Elektroautos. Auf dem fünften Platz landet der Renault Zoe mit 9.322 Neuzulassungen. Laut den Angaben von carwow beträgt die Lieferzeit für dieses Modell vier Monate. Auf dem vierten Platz liegt der Hyundai Kona Elektro mit 9.959 Neuzulassungen, für den die Lieferzeit ebenfalls vier Monate beträgt. Auf dem dritten Platz landet das Modell eines deutschen Herstellers, der VW ID.3 mit 12.915 Neuzulassungen. Die Wartezeit für dieses E-Auto beträgt fünf Monate. Der zweite Platz unter den beliebtesten Elektroauto-Modellen geht an den Tesla Model 3. Insgesamt wurde der Model 3 im ersten Halbjahr 2021 13.719 Mal zugelassen. Die Lieferzeit für das Fahrzeug beträgt zwischen einem und vier Monaten. Den ersten Platz erhält ebenfalls ein Modell des Fahrzeugherstellers VW. Der VW e-up! wurde 15.471 Mal zugelassen. Derzeit ist das Siegermodell jedoch nicht verfügbar.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Smile Fight / Shutterstock.com, Bubble_Tea Stock / Shutterstock.com