Luxusautos

Das sind die weltweit größten Hersteller für Luxusautos.

Egal ob aus Europa, Amerika oder Asien - Luxusautos erfreuen sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. In diesem Ranking zeigen wir, wie viele Premiumfahrzeuge die verschiedenen Marken wie Tesla, Porsche, Jaguar und Co. im vergangenen Jahr verkaufen konnten. Die Angaben orientieren sich an den Jahres-Reports der einzelnen Autobauer, die auf den Websites dieser zu finden sind. Stand ist der 29. August 2023.

Platz 10: Das Ranking Ein Teil der Autobauer hatte im vergangenen Jahr mit deutlichen Absatzrückgängen zu kämpfen. Dennoch sind besonders Luxusmarken weltweit weiterhin gefragt. Das sind die größten Premiumhersteller der Welt anhand der Absatzzahlen. Stand: 29.08.2023 Quelle: Bild: Maksim Toome / Shutterstock.com Platz 9: Jaguar Die Fahrzeuge der traditionellen englischen Nobelmarke Jaguar sind modern, laut und sportlich und faszinieren seit Jahren Autoliebhaber auf der ganzen Welt. 2022 verkaufte der Autokonzern weltweit 61.661 Fahrzeuge und liegt damit 28,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Quelle: Jaguar, Bild: Jaguar Platz 8: Land Rover Land Rover wechselte in den letzten Jahren oft den Besitzer. Nachdem die Marke 1994 an BMW verkauft wurde, ging es 2000 weiter zu Ford. Seit 2008 ist Land Rover nun im Besitz der indischen Tata-Gruppe. 269.120 verkaufte Land Rover-Fahrzeuge und ein Rückfall des Absatzes um 19,6 Prozent zeugen von einem turbulenten Jahr. Quelle: Land Rover, Bild: Land Rover Platz 7: Porsche Der Stuttgarter Hersteller für Sportwagen Porsche verkaufte 2022 insgesamt 309.884 Fahrzeuge weltweit. Quelle: Porsche, Bild: Porsche Platz 6: Volvo Beim schwedischen Autohersteller Volvo stellte sich nach einem Wechsel des Besitzers der Erfolg ein. Seit 2010 gehört Volvo dem chinesischen Automobilhersteller Geely. 2022 lag der Absatz bei 615.121 Fahrzeugen - ein Minus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Quelle: Volvo, Bild: Volvo Platz 5: Lexus Die seit Anfang der 90er-Jahre erhältliche Premiummarke des Autobauers Toyota ist der Nobelableger Lexus. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 625.365 Fahrzeuge dieser Marke verkauft. Quelle: Toyota, Bild: Lexus Platz 4: Tesla Der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla wurde 2003 gegründet, um Elektroautos für die breite Masse zu bauen. Mittlerweile wächst Tesla rasant und konnte im Jahr 2022 mit einem weltweiten Absatz von rund 1.313.851 Elektroautos einen neuen Unternehmensrekord erzielen. Quelle: Tesla, Bild: Teddy Leung / Shutterstock.com Platz 3: AUDI Zwar kommt AUDI mit 1.614.000 verkauften Autos im Premiumsegment auf den dritten Platz. Doch mit einer Vorjahres-Differenz von minus 3,9 Prozent bewegt sich der deutsche Autohersteller hinter Mercedes-Benz und BMW. Man wird sich anstrengen müssen, möchte man in Zukunft den Angriff auf die Spitzenreiter wagen. Quelle: Volkswagen, Bild: Audi AG Platz 2: Mercedes Benz Platz zwei geht an die Schwaben aus Untertürkheim. Mercedes-Benz verbucht mit 5 Prozent mehr Verkäufen ein Plus im Vergleich zum Vorjahr und kann sich mit 2.040.700 verkauften Fahrzeugen den zweiten Platz im Ranking sichern. Quelle: Mercedes-Benz, Bild: Autobild Platz 1: BMW Der erstplatzierte Autohersteller kommt aus München: BMW verzeichnet für das Jahr 2022 einen weltweiten Absatz von 2.100.689 Autos und war damit im Jahr 2022 der absatzstärkste Premiumhersteller. Quelle: BMW, Bild: BMW

