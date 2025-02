Megavereine im Check

Fußballvereine haben einen hohen Stellenwert in der Sportwelt. Dabei generieren sie enorme Umsätze. Die 20 umsatzstärksten Vereine werden im Ranking vorgestellt.

Werte in diesem Artikel

Die 28. Ausgabe der Deloitte Football Money League stellt die umsatzstärksten Fußballvereine vor. In der Saison 2023/2024 schaffte es ein Verein, die eine Milliarden-Marke zu überschreiten und schrieb damit Geschichte. Einnahmequellen der Vereine an Spieltagen ergaben sich aus der gestiegenen Stadionskapazität, den allgemeinen Ticketpreisen und den Premium-Angeboten. Damit kassierten die Vereine an Spieltagen rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr und erreichten einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro.