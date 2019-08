Für wen lohnt sich der Schritt vom Minijob hin zum Midijob?

Altes Konzept der Midijobs

Minijobs sind jedermann bekannt und vor allem bei Schülern und Studenten beliebt. Sie werden in die Kategorien 450-Euro-Minijob und kurzfristige Minijobs aufgeteilt. Wobei 450-Euro-Minijobs auf jene Verdienstgrenze festgelegt werden und kurzfristige Minijobs beziehen sich auf eine bestimmte Zeitgrenze. Wer mehr verdienen will arbeitet als Midijobber, das heißt für ein monatliches Entgelt von bislang 450,01 Euro bis 850 Euro, man verdient in der sogenannten Gleitzone.

Wer bislang einen Midijob ausübte, hatte im Gegensatz zu Minijobbern reduzierte Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, wobei der zu zahlende Anteil mit dem Gehalt stieg. Abgaben in Form von Rentenbeiträgen waren optional. Minijobber hatten jedoch Anspruch auf Mindestlohn und Urlaub.

Neues Konzept der Midijobs

Durch Reformen erhöht sich seit dem 1. Juli 2019 das maximalmögliche Entgelt der Midijobber auf 1.300 Euro und die Gleitzone wird jetzt Übergangsbereich genannt. Trotz höherer Verdienstmöglichkeiten als Midijobber werden die Arbeitnehmerbeiträge weiterhin mittels reduzierter Beitragsbemessungsmethoden ermittelt, wodurch Arbeitnehmer die zwischen 850 Euro und 1.300 Euro verdienen, von nun an ebenfalls verringerte Abgaben zahlen müssen. Durch Senkung des Sozialversicherungsbeitrags von 20 Prozent auf ca. 17 Prozent des Gehalts, spart der Arbeitnehmer am unteren Rand des Übergangsbereichs ca. 23 Euro im Monat. Die Höhe der Entlastungen sinken mit steigendem Entgelt innerhalb des Übergangsbereichs.

Fazit

Es profitieren vor allem Arbeitnehmer deren Gehalt zwischen 850,01 Euro und 1.300 Euro liegt.

Denn Midijobber unterscheiden sich weiterhin arbeitsrechtlich nicht von Vollzeitkräften, somit bestehen Ansprüche auf Urlaubstage, Mindestlohn sowie Lohnfortzahlungen bei Krankheit. Ob diese Entwicklung dazu führt, dass Midijobs den Minijobs gegenüber bevorzugt werden, lässt sich bisher nur vermuten. Denn in der Theorie erhöht sich mit der Gesetzesänderung nun das Nettoeinkommen des Midijobbers, womit die Attraktivität auf dem Arbeitnehmermarkt steigen sollte. Mehr Arbeitszeit im Vergleich zum Minijob rechnet sich ab sofort.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandar Mijatovic / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com