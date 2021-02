Das sind die beliebtesten Elektroautos Deutschlands

Renault auf Platz 1 - vor Volkswagen und Tesla

Wie die Ergebnisse des "Electromobility Report 2020" des "Center of Automotive Management" ergeben, wurden im Jahr 2020 46.193 Batterie-elektrische Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen neu zugelassen, was die Marke Volkswagen zum hiesigen Marktführer macht - vor Renault und Tesla auf den Plätzen zwei und drei. Allerdings ist das meistverkaufte Elektrofahrzeug kein Volkswagen-Modell, sondern geht auf das Konto von Renault.

Laut den offiziellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes unter Berufung auf "Motor1.com" gehen rund 17.400 verkaufte Volkswagen-Fahrzeuge auf das Konto des VW e-Golf, dessen Verkaufszahlen lediglich vom Elektro-Kleinwagen Renault Zoe mit über 30.000 verkauften Fahrzeugen übertroffen werden. Damit verteidigt Renault mit dem Modell Zoe seine Pole-Position als meistverkauftes Elektroauto in Deutschland aus dem Vorjahr und steht zum zweiten Mal in Folge an erster Stelle, so der "Motor1.com"-Bericht. Platz drei geht an Tesla mit dem Model 3 und rund 15.000 verkauften Einheiten. Weitere rund 14.400 Fahrzeuge wurden vom Volkswagen-Modell ID.3 verkauft. Obwohl der Verkauf des VW ID.3 erst im September 2020 an den Start ging, befindet sich das Modell im Gesamtjahres-Ranking an vierter Stelle. Die Top-Five komplettiert der Hyundai Kona mit knapp 14.000 verkauften Fahrzeugen.

BMW und Audi auf Platz 8 und 9

Platz sechs geht an den Smart EQ Fortwo mit rund 11.500 Stück. An siebter Stelle findet sich erneut ein Volkswagen-Modell wieder. Knapp 11.000 Fahrzeuge des VW e-Up konnten im Jahr 2020 verkauft werden. Die deutschen Premium-Marken BMW mit dem i3-Modell und Audi mit dem E-Tron rangieren mit rund 8.600 bzw. 8.100 verkauften Einheiten an achter und neunter Stelle. Die Elektroauto-Variante des Opel Corsa schaffte es mit 6.000 verkauften Fahrzeugen noch mit Platz zehn in die Top-Ten.

Elektroautos verzeichnen Zuwachs bei Marktanteilen

"Das Jahr 2020 markiert die Zeitwende einer zunehmenden Elektrifizierung des deutschen Automobilmarkts und bedeutet für Automobilhersteller eine Neustrukturierung der Marktanteile. Automobilhersteller, die ein breites Angebot an attraktiven Elektromodellen aufweisen, werden zu den Gewinnern zählen. Dagegen bedrohen die Versäumnisse mancher Hersteller bei Batterie-elektrischen Antrieben deren Überlebensfähigkeit", so Stefan Bratzel, Studienleiter "Electromobility Report 2020" des "Center of Automotive Management". Im gesamten Jahr 2020 haben sich laut den Ergebnissen der Studie die Neuzulassungen für reine Elektrofahrzeuge in Deutschland von 63.000 aus dem Jahr 2019 auf rund 194.000 mehr als verdreifacht. Der Anteil der Neuzulassungen von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen an den gesamten Neuzulassungen aller Kraftstoffarten wuchs laut Report von 1,75 Prozent im Jahr 2019 auf nun 6,7 Prozent im Jahr 2020 auf fast das Vierfache an.

