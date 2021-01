Trotz Tesla-Gigafactory: Keine Elektrofahrzeuge für Brandenburgs Landesregierung

Aktien in diesem Artikel Tesla 599,00 EUR

9,35% Charts

News

Analysen

• SPD-Politikerin: Elektroautos nur für Stadtgebiet geeignet• Strecke problemlos möglich• Noch verhältnismäßig wenige Supercharger-Stationen

Absage gegenüber Elektrofahrzeugen

Bereits in diesem Jahr will der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla seine Modelle auch in der sich derzeit noch im Bau befindlichen Gigafactory in der Brandenburger Gemeinde Grünheide herstellen. Nun laufen außerdem bald die Leasingverträge für die Dienstwägen von Brandenburgs Landesregierung aus, wie die Berliner Lokalzeitung B.Z. berichtet. Eine perfekte Ausgangssituation für eine langjährige Partnerschaft zwischen dem Bundesland und seinem Hoffnungsträger aus den USA, könnte man meinen. Dennoch soll es nicht zu einem Umstieg auf Tesla-Modelle kommen. So äußerte sich Katrin Lange, die Finanzministerin des Landes, gegenüber Elektrofahrzeugen etwa kritisch und bemängelte ihre mangelnde Flexibilität. "In einem Flächenland wie Brandenburg würde der Einsatz von reinen Elektroautos nach dem derzeitigen Stand der Technik nur im innerstädtischen Bereich möglich sein", zitiert die B.Z. die SPD-Politikerin.

Teslas Model S könnte Ansprüchen gerecht werden

Das E-Portal EFAHRER.com hält Langes Aussage für fragwürdig. Nicht nur, dass der Standort in Grünheide derzeit die einzige Tesla-Gigafactory in ganz Europa ist und Brandenburg somit eine Vormachtstellung innehat. Dem gewünschten Anwendungsfall der Politikerin sollte außerdem nichts im Wege stehen, wie das Portal erklärt. So weise der Tesla Model S bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde und einer Außentemperatur von 10 Grad Celsius eine Reichweite von 310 Kilometern aus, angenommen der Fahrer legt eine normale Fahrweise an den Tag. Mit vorausschauendem Fahren könne diese Strecke mit nur einer Akkuladung sogar auf 373 Kilometer erhöht werden. Auch bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius schaffe das Elektrofahrzeug somit noch mehr als 300 Kilometer.

Eine beispielhafte Strecke, die das Portal ermittelt hat, führt von Perleberg nach Cottbus quer durch Brandenburg und beträgt 290 Kilometer - also völlig ausreichend für das Oberklasse-Modell.

Im Stadtgebiet noch größere Reichweite

Im innerstädtischen Bereich könne Teslas Model S aber tatsächlich noch mehr punkten, berichtet das E-Portal weiter. So weise das Elektroauto im Stadtverkehr eine Reichweite von 700 Kilometern aus, was einer Fahrdauer von 14 Stunden ohne ein erneutes Aufladen entspricht. Und sollte der Akkustand doch knapp werden, gebe es im Bundesland genügend Lademöglichkeiten. Zwar seien in Brandenburg mit fünf Exemplaren noch verhältnismäßig wenige Tesla-Supercharger zu entdecken, trotzdem seien mehr als 20 "Destination Charging"-Standorte verfügbar, an denen Besucher von verschiedenen Einrichtungen ihr Tesla-Fahrzeug während des Aufenthalts laden können. Zusätzlich stehen Ladestationen von Drittanbietern zur Verfügung.

Aktuell seien bei der Landesregierung laut B.Z. vor allem Modelle der Tesla-Konkurrenten Daimler und BMW beliebt, die noch aus dem Bestand der vorherigen Regierung stammen. Sollte sich die Landesregierung im Zuge der neuen Leasingverträge also tatsächlich gegen die Fahrzeuge des E-Giganten entscheiden, wird das auch für die Vertragsmindestdauer von zwei Jahren so bleiben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com