Spielekonsolen mieten: PlayStation und Xbox zum Ausleihen

Zockerabend auch ohne eigene Spielekonsole

Nicht immer muss tief in die Tasche gegriffen werden, um endlich den langersehnten Zockerabend in großer Runde zu verwirklichen. Statt eigens dafür eine Xbox von Microsoft oder eine PlayStation von Sony zu kaufen, können die Spielekonsolen bei diversen Anbietern für Tage, Wochen oder Monate gemietet werden. Sowohl private Anbieter als auch Firmen bieten den Xbox- und PlayStation-Verleih an. Je nach Bedarf können Interessenten die Anbieter vergleichen und nach dem attraktivsten Angebot suchen - sei es der Kindergeburtstag der Tochter oder ein Probemonat, um die Spielekonsole zunächst zu testen, bevor sie gekauft wird.

Verleihfirmen vermieten Spielekonsolen

Gewerbliche Verleihe wie Eventgaming, Grover und Leihzig bieten das Mieten von PlayStations und diversen Xbox-Modellen in großem Umfang an. Eine Sony PlayStation 4 Pro kann bei Grover ab 24,90 Euro pro Monat gemietet werden, bei Leihzig liegt die PlayStation 4 bei rund 59 Euro für 30 Tage Mietdauer. Jeder Händler bietet dazu individuelle Konditionen an, bei beiden besteht zudem die Möglichkeit, sich die Playstation zuschicken zu lassen. Der Zeitraum der Mietdauer kann individuell angepasst werden.

Alternativ gibt es Vermittlungsplattformen

Wer neben den Firmenanbietern Vermittlungsportale in Betracht zieht, kann unter anderem bei Erento oder dem Portal miet24 fündig werden. Hier kann es vorkommen, dass Konsolen selber abgeholt werden müssen, so Chip.de. Wer die Xbox direkt bei Privatanbietern ausleihen möchte, kann dies über eBay tun.

Nur die Konsole auszuleihen reicht nicht immer

Nur die PlayStation oder Xbox zu mieten, ist nicht in jedem Fall ausreichend, um entspannt spielen zu können. Zubehör wie Controller und Kabel sind nicht immer im Konsolenverleih enthalten. Außerdem müssen Spiele gekauft oder ausgeliehen werden, sofern diese noch nicht vorhanden sind. Konsolenmieter können diese entweder bei demselben Portal mieten oder gerade bei Spielen andere Plattformen wie Amazon oder eBay für einen Preisvergleich heranziehen.

