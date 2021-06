Das sind die wichtigsten Karriere-Tipps von Rapper und Musikproduzent Dr. Dre

Der bekannte Rapper und Musikproduzent Dr. Dre hat schon einigen bekannten Talenten der Musikindustrie wie Snoop Dogg, Eminem und 50 Cent zum Durchbruch verholfen. Während der 56-Jährige als Rapper immer seltener in Erscheinung tritt, widmet Dr. Dre seine volle Konzentration aktuell auf die Musikproduktion: Unter seinem eigenen Hip Hop Musiklabel Aftermath Entertainment produziert der Erfolgsunternehmer bis heute Platten mit Rappern wie Kendrick Lamar, Anderson. Paak oder Eminem. Und das mit Erfolg: Mit einem geschätzten Vermögen von 730 Millionen Euro gehört Dr. Dre zu den Top-Verdienern der Musikbranche. Kein Wunder also, dass sich viele Geschäftsleute und Musikbegeisterte den bekannten Rapper als Vorbild nehmen.

Dabei ist es gar nicht so einfach, mehr über die persönlichen Einstellungen des Rappers herauszufinden, denn nur selten gibt der sympathische Musikproduzent Interviews in der Öffentlichkeit. Wir haben dennoch einige wichtige Tipps und Tricks gesammelt, die Dr. Dre im Laufe seines Lebens für eine erfolgreiche Karriere gegeben hat.

Anti-Marktforschung

Wie GQ berichtet, ist dem Musikproduzenten eine Sache ganz besonders wichtig, wenn es darum geht, einen potentiellen Markt zu erschließen. So müsse man Dr. Dre zufolge unbedingt auch auf die weniger erfolgreichen Marktteilnehmer achten, um herauszufinden, was diese falsch machen. Aus allen verschiedenen Richtungen hört sich der Rapper Platten an - aber vor allem diejenigen, die nicht gut bei den Hörern ankommen. "Es ist einfach, einen Hit zu finden und zu wissen, was die Leute kaufen", erklärt er GQ zufolge in einem Interview. "Wirklich, ich höre mir mehr den abgedrehten Scheiß an, weil ich wissen will, was ich nicht tun soll - das Zeug, das sich nicht verkauft", fügt er weiter hinzu. Das Stichwort lautet Anti-Marktforschung - denn nur wer weiß, welche Fehler man vermeiden sollte, kann auch große Erfolge erzielen.

Ständiges "Hustlen"

Wichtig für den Erfolg ist Dr. Dre zufolge außerdem der ständige Ehrgeiz und Wille zur Verbesserung ("Hustle"), wie er in einem Interview mit der British GQ erzählt. "Ich erinnere mich nicht daran, mich irgendwann einmal nicht angestrengt haben zu müssen", erzählt der Rapper. "Ich hätte sogar Rasen gemäht, nur um mir Schuhe kaufen zu können", erklärt er weiter. Der in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Musikproduzent appelliert an ein ständiges Bestreben, besser zu werden und sein Bestes zu geben.

Nie aufhören zu lernen

Auch sollte man nie aufhören zu lernen, betont Dr. Dre im Interview. Auch er würde immer noch danach streben, neue Dinge zu lernen - von Leuten, die er bewundert: "Und ich lerne immer noch bis zu diesem Tag, weil ich das Gefühl habe, dass ich besser sein kann und dass ich bessere Dinge tun kann", sagt der Rapper. Inspiration sucht sich der Musikproduzent dabei auf der ganzen Welt, aber vor allem von jüngeren Leuten, wie er gegenüber der British GQ verrät: "Kinder sind für mich die ultimative Form der Inspiration", heißt es mehrmals von Seiten des Familienvaters.

Inspiration finden

"Inspiriere andere und lasse dich inspirieren" - auch diesen Grundsatz verfolgt Dr. Dre schon sein ganzes Leben, erzählt er im Gespräch. Vor allem jüngere Kinder, die in denselben, dürftigen Verhältnissen aufgewachsen sind wie er selbst, will er dabei erreichen. Sie sollen denken: "Ich kann das auch tun", erklärt er. "Ich versuche nur, dass sich die Menschen gut fühlen und sie zu inspirieren. Das ist mein Weg, meine Kunst zu übermitteln", erzählt er weiter.

Auf dem Boden bleiben

Trotz allen Erfolgs ist es dem Familienvater und Ehemann wichtig, nicht abzuheben. Auf dem Boden bleiben und sich nicht wichtiger nehmen als andere, das ist seiner Meinung nach bedeutend: "Ich denke nicht, dass ich besser als irgendjemand bin", betont er im Interview. Denn in Zukunft werden immer Bessere kommen, auch jetzt gibt es schon unzählige Menschen, die besser sind als man selbst. Erfolgreich kann dem Rapper zufolge also nur der sein, der auch anderen den Erfolg anerkennt.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com, kozirsky / Shutterstock.com