Tesla: Das Yoke bekommt wieder eine normale Hupe

Elon Musk entwickelt die Fahrzeuge seiner Auto-Marke Tesla immer weiter in Richtung Autonomes Fahren. Dazu gehörte auch der Launch eines neuen Lenkrads, des Yoke. Dieses unterscheidet sich unter anderem aufgrund seiner eckigen Form von gewöhnlichen Lenkrädern - aber auch dadurch, dass kaum Hebel oder andere manuelle Einstellungsmöglichkeiten angebracht sind.

Das Yoke kam bei Fahrern offenbar bisher nicht gut an

Das Yoke kam Teslamag zufolge nicht gut bei den Tesla-Fans an, weil es auf Autonomes Fahren ausgerichtet ist - was noch nicht vollständig möglich oder erlaubt ist. Einer der Hauptkritikpunkte am Yoke ist, so Electrek, die Hupe: Diese ist seitlich als kleiner Knopf und nicht wie üblich in der Mitte des Lenkrads angebracht.

In den sozialen Medien kursieren Bilder einer Hupe in der Yoke-Mitte

Ende Januar hat nun ein Reddit-User ein Bild gepostet, auf dem seiner Interpretation zufolge ein Yoke mit normaler Hupe zu sehen ist:

Ein Twitter-User postete ebenfalls ein Foto eines Model S Yoke mit Hupe in der Mitte und nicht am Rand des Yoke. Die neue beziehungsweise alte Hupe sei gerade in der Testphase, er wisse nicht, wann die Neuerung umgesetzt wird.

BREAKING: Regular horn in the center where the airbag is located is coming back to the Model S/X. Currently in testing phase. Don’t know when it’ll launch. pic.twitter.com/cjworOIDiP - Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 25, 2022

Es bleibt unklar, ob und wann eine Veränderung des Lenkrads kommt

Offiziell bestätigt hat Tesla die Wiedereinführung der Hupe in der Lenkrad-Mitte Stand Mitte Februar 2022 noch nicht. Auch bleibt unklar, ob etwa die Bedienung der Blinker wieder verändert wird und die Einstellung der Fahrstufen erneut direkt am Lenkrad oder manuell weiterhin über die Mittelkonsole erfolgt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Zigres / Shutterstock.com