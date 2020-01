Als erfolgreicher Musiker kann man einen Haufen Geld verdienen. Es ist erstaunlich, welche Millionensummen einige Künstler in den vergangenen zehn Jahren ansammeln konnten. Das Magazin "Forbes" hat eine Liste der reichsten Musiker zusammengestellt. Das sind die bestverdienenden Musiker des letzten Jahrzehnts.

Lady Gaga, Katy Perry und Paul McCartney

Berühmt geworden ist sie 2008 mit den Hits "Just Dance" und "Pokerface". Die Rede ist von der etwas verrückten Künstlerin Lady Gaga. Mittlerweile hat sie fünf Alben herausgebracht und sich auch als Schauspielerin in "A Star Is Born" einen Namen gemacht, für den sie 2019 für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert war. In den vergangenen zehn Jahren konnte Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, 500 Millionen US-Dollar verdienen.

Auf Platz neun der bestverdienenden Musiker landet Katy Perry. 530 Millionen US-Dollar hat sie in den letzten zehn Jahren verdient. Auch sie wurde wie Lady Gaga bereits 2008 berühmt, mit Songs wie "I Kissed a Girl" und "Hot N Cold".

Eine wahre Musikerlegende ist wohl er: Paul McCartney. Mit den Beatles wurde er berühmt, doch auch seine Solo-Karriere ging steil bergauf. Was er während seiner gesamten Karriere, die vor 60 Jahren begann, verdient hat, dürfte wohl noch deutlich über den 535 Millionen US-Dollar liegen, die McCartney im letzten Jahrzehnt verdient hat.

Jay-Z, Elton John und Diddy

Auf dem siebten Platz der bestverdienenden Musiker des vergangenen Jahrzehnts platziert sich der Rapper Jay-Z. Der Künstler besitzt außerdem ein Modelabel, ist Multimillionär und mit Beyoncé verheiratet. In den vergangenen zehn Jahren hat er 560 Millionen US-Dollar verdient.

Elton John ist wie Paul McCartney eine echte Legende. 1970 wurde er mit dem Album "Elton John" weltberühmt. Erst in diesem Jahr begeisterte der Film "Rocketman", der Elton Johns musikalische Karriere nacherzählt, im Kino zahlreiche Musikfans. Elton John hat laut Angaben von Forbes in den vergangenen zehn Jahren 565 Millionen US-Dollar verdient.

P. Diddy ist ein Rapper, Musikproduzent, Modedesigner, Schauspieler und Unternehmer. Mit seiner Kunst hat er in den letzten zehn Jahren 605 Millionen US-Dollar verdient.

U2, Beyoncé und Taylor Swift

Die 360°-Tour von U2 war zwischen 2011 bis 2019 die erfolgreichste Tour aller Zeiten und knackte den Ticketumsatz und die Besucherzahlen der Rolling Stones. 2019 knackte dann Ed Sheeran mit seiner Divide Tour den Rekord. Trotzdem sind U2 im Ranking der bestverdienenden Musiker auf Platz vier gelandet: 675 Millionen US-Dollar haben sie in den vergangenen zehn Jahren gemacht.

Beyoncé und Jay-Z scheinen ausgesorgt zu haben: Sie hat in den vergangenen zehn Jahren sogar noch mehr verdient als ihr Mann und zwar 685 Millionen US-Dollar.

Auf Platz zwei der bestverdienenden Musiker in den letzten zehn Jahren landet Taylor Swift. Die Country-Pop-Sängerin ist außerdem als Songwriterin, Musikproduzentin und Schauspielerin aktiv. Mit ihren Gute-Laune-Songs hat sie in den vergangenen zehn Jahren 825 Millionen US-Dollar eingenommen.

Dr. Dre

Auf Platz eins landet einer, der in diesem Jahrzehnt nur ein Album herausgebracht hat. Trotzdem hat der Musiker es geschafft, auf Platz eins in diesem Ranking zu landen. Allerdings hat ihm sein Geld nicht die Musik beschert. Die Kohle hat Rapper Dr. Dre vielmehr seinen Kopfhörern zu verdanken. Die Beats by Dr. Dre verkaufte er 2014 für drei Milliarden US-Dollar an Apple. Verdient hat er in den letzten zehn Jahren 950 Millionen US-Dollar.

