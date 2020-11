Spotify auf Apple Watch nun auch ohne iPhone

Wer als stolzer Apple Watch-Besitzer in der Vergangenheit Musik über Spotify hören wollte, musste dafür immer auch sein iPhone im Gepäck haben. Denn getrennt von dem Mobilgerät konnte die Apple Watch bis jetzt keine Musik streamen - Musikhören über Spotify war nur in Verbindung mit dem iPhone möglich.

Streaming-Update wird auf einigen Nutzerkonten bereits getestet

Doch können sich Apple Watch-Nutzer nun endlich über ein lang ersehntes Update freuen. Wie das US-amerikanische Online-Nachrichtenportal "TechCrunch" berichtet, wird es in Zukunft möglich sein, Musik über die Apple Watch auch eigenständig zu streamen. Diese Funktion wurde laut Angaben des Techportals von manchen Nutzern bereits im September in der Apple Watch-App entdeckt. Damit wird die lang ersehnte, autonome Streaming-Anwendung ziemlich genau zwei Jahre nach der Einführung von Spotify in der Apple Watch-App realisiert.

Das eigenständige Streaming über die Apple Watch ist dabei über LTE oder WLAN möglich - oder auch über ein Netz, mit dem das iPhone gar nicht gekoppelt ist. Doch nicht jeder Nutzer kann bereits auf die neue Funktion in der Apple Watch-App zugreifen; bei einigen Nutzern ist die autonome Streaming-Option weiterhin verborgen oder noch mit einem Beta-Label versehen. Experten schätzen, dass Spotify mit einigen zufällig ausgewählten Nutzerkonten zunächst einen ersten Testlauf starten will, bevor das autonome Streaming für jedermann zugänglich gemacht wird.

Die Nutzer, die bereits jetzt auf die Funktion zugreifen können, haben in ihrer App nun mehrere Auswahlmöglichkeiten: Als Wiedergabequelle kann wie sonst auch das iPhone oder ein existierender Spotify Connect-Lautsprecher ausgewählt werden, zusätzlich ist bei den Test-Nutzerkonten ein Uhren-Symbol anklickbar, welches die Apple Watch selbst als Wiedergabequelle bestimmt.

Autonomes Streaming bereits über andere Apps möglich

Dabei ist Spotify laut Angaben von Techcrunch jedoch längst nicht der erste Musikdienst, der autonomes Streaming für die Apple Watch entwickelt hat. So hat das US-amerikanische Internetradio Pandora bereits im Februar dieses Jahres eine eigenständige Streaming-Funktion in der Apple Watch-App geschaffen. Und auch über Apple Music selbst, können Nutzer bereits seit längerer Zeit getrennt vom iPhone ihren Lieblingspodcast streamen.

Update soll global verfügbar gemacht werden

Gegenüber Techcrunch bestätigte Spotify jetzt den Start der Testphase für die autonome Streaming-Anwendung: "Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Erfahrungen, mit denen Benutzer Spotify hören können, wo und wann immer sie wollen - unabhängig vom Gerät oder der Plattform", erklärte ein Spotify-Sprecher gegenüber dem Techportal. "Nach einer ersten Testphase führen wir jetzt Streaming-Funktionen für Spotify auf der Apple Watch ein", bestätigte der Insider im Anschluss. Zusätzlich wurde laut TechCrunch versichert, dass das Update global für alle verfügbar sein wird; zum Zeitpunkt des Updates wurden jedoch keine Angaben gemacht.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com