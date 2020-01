Geld verdienen mit dem iPhone: Apple startet Foto-Wettbewerb

Mit dem iPhone Geld verdienen? Das geht momentan recht einfach. Denn Apple hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem die besten Fotos im Nachtmodus gesucht werden. Fünf Gewinner werden gekürt, die Gewinnerbilder werden veröffentlicht und eine Lizenzgebühr gezahlt. Wie hoch der Preis sein wird, gibt das Unternehmen zwar nicht bekannt. Doch dürfte sich der Gewinn für Nutzer lohnen.

Das perfekte Foto mit dem iPhone 11 im Nachtmodus schießen

Noch bis zum 29. Januar läuft Apples Fotowettbewerb. Konkret geht es darum, das perfekte Foto im Nachtmodus zu schießen. Den Nachtmodus der Kamera gibt es erstmals beim neuen iPhone 11. Teilnehmen können deshalb logischerweise auch nur iPhone-Nutzer die das iPhone 11, das iPhone 11 Pro oder das iPhone 11 Pro Max besitzen.

Der Nachtmodus bei den neuesten iPhone-Modellen aktiviert sich bei gegebenen Lichtumständen automatisch. Nutzer können das am gelben Nachtmodus-Icon bei der Kamera erkennen. Ist der Modus aktiviert, dann wird die Verschlusszeit angepasst und so lange belichtet, bis auch in der Dunkelheit etwas zu erkennen ist. Apple empfiehlt den Wettbewerbs-Teilnehmern deshalb auch, bei besonders langen Belichtungszeiten, die man auch manuell verändern kann, ein Stativ zu benutzen, damit die Aufnahme nicht verwackelt.

#ShotoniPhone #NightmodeChallenge auf Instagram und Twitter

Eingereicht werden können die Nachtmodus-Fotos über Social Media oder per Mail. Dafür sollen Nutzer auf Instagram oder Twitter die Hashtags #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge verwenden. Die Bilder müssen öffentlich sichtbar sein, sodass die Jury-Mitglieder darauf zugreifen können. In der Bildbeschreibung sollen Nutzer außerdem festhalten, welches iPhone-Modell sie für das Foto genutzt haben und wenn sie das Bild bearbeitet haben - was Apple ausdrücklich erlaubt - mit welchem Programm.

Die besten Fotos werden dann bis zum 4. März von zehn Jury-Mitgliedern, die meisten davon selbst professionelle Fotografen, ausgewählt, wie es auf der Website von Apple heißt. Präsentiert werden sie dann zunächst im Apple Newsroom, auf Apples Website und auf dem Instagram-Kanal des iPhone-Herstellers.

Apple zahlt Gewinnern eine Lizenzgebühr in ungenannter Höhe

Mit der iPhone-Challenge möchte Apple an Marketing-Fotos von Nutzern kommen, um damit die neue Kamera zu bewerben. Wer seine Fotos einreicht, erlaubt Apple, die Fotos vollumfänglich zu nutzen, beispielsweise als Werbung, in Apple Stores oder bei Dritt-Partei-Fotoausstellungen, wie es in den Wettbewerbsbedingungen heißt.

Dafür zahlt Apple den Gewinnern eine Lizenzgebühr. Über die Höhe lässt sich das Unternehmen aber nicht aus, der einzige Hinweis darauf liest sich wie folgt: "Apple glaubt, dass Künstler für ihre Arbeit entlohnt werden sollten und zahlt den fünf Gewinnerfotografen für die Nutzung auf Apples Marketingkanälen eine Lizenzgebühr."

