1 Bitcoin für ein Foto: Winkelvoss-Zwillinge rufen "Bitcoin Billionaires" Challenge aus

Mehr als 10.000 US-Dollar ist ein Bitcoin derzeit wert. Und genau so viel soll der Gewinner der "Bitcoin Billionaires"-Challenge erhalten, mit der die Winklevoss-Zwillinge ihr neues Buchprojekt bewerben wollen.

Auf Twitter kündigten die Winklevoss-Zwillinge ihre Challenge an, bei der es im Wesentlichen darum geht, sich mit einem neuesten Buch der Kryptoexperten an einem "coolen Ort" fotografieren zu lassen und dieses Foto auf Twitter zu veröffentlichen. Das "coolste Bild" gewinnt einen Bitcoin.

NEW CHALLENGE: Take a picture with your copy of #BitcoinBillionaires in a cool place (could be anywhere). Reply to this tweet with your pic and hashtag #BitcoinBillionaires, coolest pic wins 1 bitcoin (BTC).