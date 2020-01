Das neue Netflix-Eis ist jetzt erhältlich

Neuer Netflix-Snack

Für viele Netflix-Liebhaber könnte nun ein Traum in Erfüllung gehen. Während dem berühmten Netflix & Chill snacken sich viele Serienliebhaber durch den Abend. Da dürfen es die Schokolade, Salzstangen oder auch mal Chips sein. In Zukunft könnte nun ein extra für Netflix konzipiertes Eis hinzukommen.

Netflix & Chilll´d

Das bekannte Eisunternehmen Ben & Jerry´s ging eine Partnerschaft mit dem Video-Streaming-Anbieter Netflix ein und entwickelte eigens für Netflix-Kunden die Eissorte Netflix & Chilll´d. Ins Auge sticht bei diesem Namen besonders die Schreibweise mit drei `l`. Netflix & Chilll´d macht prinzipiell die anderen allabendlichen Snacks überflüssig, da es sowohl den Geschmack von herzhaften als auch süßen Schleckermäulchen trifft. Denn Netflix & Chilll´d kommt als Erdnussbutter-Eis mit Salzbrezelstückchen und Fudge-Brownie-Häppchen daher. Die neue Eissorte gibt es in zwei Varianten, entweder als Milcheis oder als vegane Option. Das Cover zeigt passend eine Couch vor nächtlichem Sternenhimmel.

Ab wann ist das Eis erhältlich?

Das Eis soll ab sofort in den Ben & Jerry´s Scoop Shops, sprich den Eisdielen, erhältlich sein. Außerdem soll es Netflix & Chilll´d in Form von Ben & Jerry´s-Eisbechern in Deutschlands Supermärkten geben.

