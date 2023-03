Mobile World Congress: Google kündigt Updates für Android und Wear OS an

Seit Anfang der 2000er-Jahre die ersten Smartphones auf den Markt kamen, gehört das ständig mit Apples iOS um die Branchenführung konkurrierende Betriebssystem Android zu Google . Mit regelmäßigen Updates und Erweiterungen der bestehenden Funktionen versucht Google, Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen. Erst Ende Februar kündigte der Konzern anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona eine Reihe neuer Updates an. Die Apps, die Konnektivität und die Sicherheit im Android-Betriebssystem sollen damit verbessert werden.

Google Keep und Google Drive mit erweiterten Funktionen für Notizen

Zu den angekündigten Neuerungen gehört ein Widget in der Notizen-App Google Keep: To-Do-Listen sollen nicht mehr nur in der App selbst, sondern auch unkompliziert vom Startbildschirm aus bearbeitet werden können. Hinzu kommt auch eine neue Funktion, mithilfe derer sich Notizen und To-Do-Listen über die Smartwatch diktieren lassen, - und es kommen neue Shortcuts, mit denen sich Google Keep-Notizen von Wear-OS-Geräten (Smartwatches) leichter erstellen und bearbeiten lassen. Eine weitere Neuerung im Bereich der Notizen wurde für die Anwendung Google Drive angekündigt: Hier gibt es zukünftig mehr Funktionen für das Hinzufügen von Notizen in PDF-Dateien.

Google Meet und die Kopplung von Bluetooth-Geräten werden optimiert

Auch in Google Meet steht eine kleine - aber wirkungsvolle - Veränderung an. In der Anwendung, mit der Android-Nutzerinnen und -Nutzer beruflich oder privat Videocalls tätigen können, werden zukünftig störende Hintergrundgeräusche besser gefiltert. Die Tonqualität dürfte sich also bald deutlich verbessern. Leichter soll das Leben von Android-Nutzerinnen und -Nutzern außerdem mit einer vereinfachten Kopplung neuer Bluetooth-Geräte werden: Geräte, die bereits ein erstes Mal mit dem Smartphone verbunden wurden, müssen bei der Nutzung am Chromebook nicht mehr neu gekoppelt werden - dieser Schritt fällt zukünftig schlicht weg.

Mehrere kleine Änderungen und eine neue Sicherheitsfunktion

In der Pressemitteilung zum Mobile World Congress schreibt Google: "Auch nach dem Kauf haben neue Android-Geräte viele Vorteile. In den letzten Jahren haben wir in regelmäßige Software-Updates und regelmäßige Launches neuer Funktionen investiert, mit denen ihr Gerät auf dem neuesten Stand bleibt - sogar unabhängig von den jährlichen OS-Upgrades." Ganz in diesem Sinne wurde noch eine Reihe weiterer neuer Funktionen angekündigt. So soll man in der Google-Suchmaschine für eine bessere Lesbarkeit bald unkompliziert die Schriftgröße um 300 Prozent erhöhen können. Weiter kann man in der Foto-App mit dem "Magic Eraser" nun einzelne Teile des Bildes unauffällig entfernen und in der Google-Tastatur (auch: "Gboard") zwei Emojis kombinieren und im Chat als Sticker versenden. Zu guter Letzt wurde auch eine große Veränderung für die Sicherheit des Android-Betriebssystems angekündigt: Von nun an scannt Google Play Protect alle Apps automatisch täglich auf Malware und informiert die Nutzerinnen und Nutzer über schädliche Software - so sollen Phishing und andere Betrugsmaschen eingedämmt werden.

