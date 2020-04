VW, McDonald's und Co.: Unternehmen werben mit neuen Firmenlogos für "Social Distancing"

"Social Distancing"

Die Corona-Pandemie hat das globale Leben auf den Kopf gestellt, die Weltwirtschaft leidet, Deutschland droht in eine tiefe Rezession zu fallen. Große und kleine Unternehmen kämpfen teilweise um die eigene Existenz, durch den staatlichen Lockdown brechen Umsätze ein und laufende Kosten können, wenn überhaupt, nur schwer gedeckt werden.

Die Menschen in Deutschland und weltweit werden aufgerufen, sich sozial von Freunden und Familie zu distanzieren, wer nicht in einem Haushalt zusammenlebt, soll Kontakt meiden, um die Verbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen.

Doch nicht nur die Bevölkerung betreibt "Social Distancing", auch Weltmarken wie McDonald‘s, AUDI, Volkswagen und Coca-Cola betreiben diese und rufen zusätzlich zur sozialen Isolation auf. Um die Nachricht zu verbreiten, haben diese Marken ihre Logos und Slogans entsprechend angepasst.

Modifizierte Firmenlogos

Coca-Cola veröffentlichte auf einer Anzeigetafel in New York das modifizierte Firmenlogo und fügte die Nachricht "Staying apart ist the best way to stay united" (Sich fernbleiben ist der beste Weg vereinigt zu sein) hinzu.

Nike hat zwar keine Modifizierungen am Logo vorgenommen, ruft aber dennoch zum "Social Distancing" auf. Mit dem Slogan "Wenn du jemals geträumt hast für weltweit Millionen Menschen zu spielen, dann ist jetzt deine Chance. Spiele drinnen, spiele für die Welt", ermutigt der amerikanische Sportartikelhersteller die Menschen, zu Hause zu bleiben.

AUDI und Volkswagen haben auf ihren Accounts in diversen sozialen Netzwerken ein kurzes Video veröffentlicht, in welchen sich bei AUDI die verbundenen Ringe trennen, woraufhin "Keep Distance - Stay Together" erscheint. Das Video von Volkswagen übermittelt diverse Slogans und endet damit, dass sich das V und W distanzieren.

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other - we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #FlattenTheCurve. Stay safe. pic.twitter.com/uwsW2JbhEu - Audi (@Audi) March 20, 2020

Kritik an der Aktion

Doch nicht bei jedermann wird diese Art Marketing positiv aufgenommen. Douglas Sellers, Siegel+Gale Executive Creative Director, kommentiert dies im Interview mit CNN Business wie folgt: "Unsere aktuelle globale Situation ist kein Scherz. Es ist eine ernste Angelegenheit. Und wenn Marken "Social-Distancing-Logos" designen, birgt dies die Gefahr, dass die Wichtigkeit der aktuellen Maßnahmen an Relevanz verliert".

Auch Brian Braiker, Editor-in-Chief bei Ad Age, lobt eher das aktive Handeln von Gap und LVMH. Diese Unternehmen produzieren aktuell Produkte, die dem Gesundheitssektor dienen.

"Die Situation zu verstehen, die Klappe zu halten und etwas Hilfreiches zu machen ist nun wirklich der einzige Weg, der eingeschlagen werden sollte. Wenn man Marken wie McDonald‘s oder Coca-Cola sieht, wie sie aus Solidarität ihre Logos auseinanderziehen, hat das einen bitteren Beigeschmack", so Braiker im Interview mit CNN Business.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anna Stasia / Shutterstock.com