Neue Features sollen Instagram-Nutzer länger in der App verweilen lassen

Keyword Search soll Suche verbessern

Die neue sogenannte "Keyword Search" soll die Suche auf Instagram verbessern und Nutzer gezielter zu gewünschten Suchbegriffen führen. Bisher war es nur möglich, nach Konten, Hashtags oder Orten Ausschau zu halten, wodurch viele Posts ohne die richtigen Kennzeichnungen im Verborgenen blieben und nahezu unauffindbar waren. Damit Beiträge oder Profile zu einem bestimmten Thema in den Resultaten einer Suche auftauchten, mussten die eingegebenen Schlagwörter in Form von Hashtags oder als Name bzw. Beschreibung in der Bio vorhanden sein. Fehlten die entsprechenden Begriffe, fielen die Inhalte durch das Raster und blieben unentdeckt. Dieses Problem soll nun durch die Keyword Search behoben werden. Sie ermöglicht es den Nutzern, frei Suchanfragen zu formulieren und soll dabei auch übereinstimmende Posts als Ergebnis liefern, die keine passenden, wörtlichen Verlinkungen besitzen. Laut The Verge ist es bisher jedoch noch unklar, wie genau der neue Service die relevanten Beiträge ausfindig macht. Über die Funktionsweise habe ein Sprecher von Instagram gegenüber der Nachrichtenplattform nur bekannt gegeben, dass "eine Reihe von Faktoren" berücksichtigt würde. Hierzu sollen unter anderem "die Art des Inhalts, Captions und wann es gepostet wurde" zählen. Darüber hinaus nutze die Anwendung auch Machine Learning, um hochqualitative Inhalte zu finden, die für den User relevant sein könnten.

Ganz frei und ohne Restriktionen ist die neue Suchfunktion allerdings nicht. Wie der Unternehmenssprecher im Artikel von The Verge weiter ausführt, beschränkt sich die Keyword Search nur auf "Themen und Stichworte des allgemeinen Interesses, die den Community-Richtlinien von Instagram entsprechen". So soll es laut The Verge nicht möglich sein, Dinge wie "vaccines" oder "QAnon" zu suchen. Nicht mal die Namen "Trump" und "Biden" würden zu Ergebnissen führen. Hingegen sollen die Begriffe "puppies", "pasta" und "flowers" problemlos funktionieren. In Deutschland können Nutzer dies aber wohl noch nicht selbst ausprobieren und überprüfen. Zunächst stehe die neue Keyword Search ausschließlich englischsprachigen Usern aus sechs verschiedenen Ländern zur Verfügung, darunter Großbritannien, die USA, Irland und Kanada.

Guides können nun von allen erstellt werden

Das zweite, vielversprechende neue Feature von Instagram ist die Erweiterung der Guide-Funktion. Ein Guide ist eine themenspezifische Zusammenstellung mehrerer Beiträge und Texte, die es dem Nutzer ermöglicht, bestimmte Inhalte umfangreich auf dem eigenen Profil zu präsentieren. Die Funktion wurde dieses Jahr eingeführt und stand bis jetzt ausschließlich Personen zur Verfügung, die über die Bereiche psychische Gesundheit und Wohlbefinden berichten. Nun öffnet Instagram die Anwendung für sämtliche Nutzer und lässt gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Themengebieten zu. Guide-Ersteller können ab sofort auch Kollektionen über Produkte, Orte und Instagram-Beiträge kreieren und diese beispielsweise ihren Followern empfehlen.

Bessere Vermarktung über Instagram möglich

Nach Einschätzung der Onlineplattform t3n sollen die vorgestellten Neuerungen dazu dienen, die Nutzer länger auf Instagram verweilen zu lassen. Angesichts der einhergehenden Möglichkeiten, die Social-Media-Plattform tiefgehender erkunden und gestalten zu können, ist diese Annahme durchaus naheliegend. Mit der Keyword Search stoßen die Nutzer bei ihrer Suche nach interessanten Inhalten auf ganz neue Beiträge und finden womöglich Profile und Posts, mit denen sie sich näher beschäftigen möchten. Durch das Feature gibt es somit mehr in der App zu entdecken. Auch die erweiterte Guide-Funktion ist vielversprechendes Mittel, um die Aufenthaltsdauer auf Instagram zu verlängern. So nehmen sich wahrscheinlich viele Personen nicht nur für das Anschauen, sondern auch für die Erstellung neuer Guides mehr Zeit.

Neben dem Aspekt der längeren Nutzerbindung eignen sich die Features auch sehr gut für eine bessere Vermarktung auf Instagram. Die Keyword Search macht Inhalte und damit auch Werbung leichter auffindbar. Wer in der Suche von möglichst vielen Personen auftauchen möchte, muss nun nicht mehr seine Posts mit unzähligen Hashtags spicken, sondern trifft seine Zielgruppe durch den schlichten Inhalt und die Beschreibung des Beitrags. Darüber hinaus bieten die Guides Influencern und Anbietern die Möglichkeit, ihre Produkte detailliert vorzustellen sowie deren Präsentation langfristig auf ihren Profilen zu teilen. Alles in allem dürfte dadurch auch die kommerzielle Nutzung von Instagram von den neuen Features profitieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Salaverry / Shutterstock.com, Farknot Architect / Shutterstock.com