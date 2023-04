NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla führt neue Farbe "Ultra Red" ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 167,46 EUR

-0,65% Charts

News

Analysen

Ultra Red-Auslieferungen zwischen April und Juni

Im Oktober vergangenen Jahres hatte Tesla bereits angekündigt, zukünftig die neuen Farben "Midnight Cherry Red" und "Quicksilver" für den Tesla Y aus der Lackiererei der Gigafactory Berlin anzubieten. Wie Anfang März von Tesla auf Twitter angekündigt, sollen die Tesla Model S und Model X nun auch in einer neuen "Ultra Red"-Lackierung angeboten werden. Laut Teslamag ist der neue Farbanstrich basierend auf den ersten Bildern von Tesla etwas dunkler als die vorherigen Rot-Varianten. Eine größere Auswahl an Farben können Kunden aber dadurch nicht erwarten, im Gegenzug für die Einführung der neuen Farbe soll die vorherige Variante "Multi-Coat" nicht mehr angeboten werden. Wer sich einen roten Flitzer zulegen will, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen - 3.200 Euro verlangt Tesla zusätzlich für den neuen Farbanstrich, so Teslamag. Die Ultra Red-Versionen der Model S und Model X sollen laut Teslamag für Neubestellungen aus Deutschland zwischen April und Juni ausgeliefert werden.

Leichteres Glasdach und bessere Bremspedale

Zusätzlich zu der neuen Lackierung wurde von Tesla auch eine Reihe weiterer Neuerungen für die Model S und Model X angekündigt.

Introducing Ultra Red paint for Model S & X pic.twitter.com/CFT1sdyIr1 - Tesla (@Tesla) March 9, 2023

Dazu gehört ein leichteres Glasdach, das bei gleichem UV-Schutz fünf Mal mehr Licht durchlässt. "Dies verbessert auch die Handhabung, da es zu einem niedrigen Schwerpunkt beiträgt", so Tesla auf Twitter. Bei den Plaid-Modellen, die laut Tesla die höchste Beschleunigung aller in Produktion befindlicher Fahrzeuge besitzen und mit dem Slogan "Jenseits von Ludicrous" beworben werden, wurden die Bremspedale samt höherer Wärmekapazität verbessert, was laut Tesla eine "bessere Gesamtbremsleistung" gewährleistet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com, betto rodrigues / Shutterstock.com