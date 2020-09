Microsoft stellt alle wichtigen Infos zur neuen Xbox vor

Anlässlich der GameLab20 gab Philip Spencer, CEO von Xbox, im Juli ein digitales Interview zu der neuen Xbox-Generation. Während Spencer allerhand Fragen beantworte, war im Hintergrund die ganze Zeit über - und von allen Zuschauern unbemerkt - die neue Xbox Series S zu sehen. Nun kündigte Microsoft die neue Konsole offiziell an. Und auch eine weitere Neuheit wird es im November geben: die teurere Xbox Series X-Version.

Features der Xbox Series X

"Die Xbox Series X ist unsere schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten", kündigte Spencer in einem Brief auf der offiziellen Xbox-Webseite an. Denn das Modell wird von einem Prozessor angetrieben, der auf den neuesten Entwicklungen von AMD basiert. Dadurch steigt die Rechenleistung der Xbox Series X laut Microsoft gegenüber der älteren Xbox One um das Vierfache.

Mit Hilfe von Variable Rate Shading (VRS) wird außerdem die Grafikprozessor-Leistung laut den Xbox-Entwicklern deutlich verbessert, was zu stabileren Bildfrequenzen und einer höheren Auflösung führt.

Abgesehen davon hat die neue Xbox Series X noch eine weitere Innovation zu bieten: Zum allerersten Mal wird Hardwarebeschleunigtes DirectX Raytracing bei einer Spielkonsole eingesetzt. "Raytracing ermöglicht es Entwicklern, realistischere und physikalisch akkuratere Welten zu erstellen", heißt es in einem von Will Tuttle, dem Chefredakteur von Xbox Wire, veröffentlichten Technologie-Duden. Dazu zählen naturgetreue Beleuchtung, realistische Akustik und exakte Wiedergabe in Echtzeit während dem Spielen.

Ein weiteres Feature, das Microsoft in seiner Bekanntmachung ankündigt, ist das sogenannte Quick Resume. Diese Funktion macht es Spielern möglich, verschiedene Spiele aus einem angehaltenen Spielstand ohne Wartezeiten fortzusetzen. Der Spielspeicher kann durch die zusätzliche Xbox Series X-Speichererweiterungskarte mit 1 Terrabyte und dem Speichererweiterungsport an der Rückseite der Spielkonsole ausgebaut werden.

Features der Xbox Series S

Im Gegensatz zur Xbox Series X besticht die Xbox Series S vor allem durch ihre Größe und ihren günstigen Preis. Dennoch kann die erschwinglichere Xbox laut Microsoft in vielen Punkten durchaus mit der teureren Version mithalten: "In der kompaktesten Xbox aller Zeiten treffen schnellere Ladezeiten, höhere Bildwiederholraten und dynamische Spielewelten aufeinander", heißt es in der Bekanntmachung von Microsoft. Unternehmensangaben zufolge ermöglicht die Xbox Series S die gleiche Spielerfahrung wie die Xbox Series X und bietet dieselbe Leistung bei niedrigerer Auflösung. Denn auch die Xbox Series S hat eine viermal bessere Rechenleistung als die Xbox One und besticht mit einer hohen Bildwiederholrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Außerdem bietet die Xbox Series S laut Microsoft genau wie die Xbox Series X die Möglichkeit des Quick Resumes und eine zusätzliche externe Speicherkarte von 1 Terrabyte .

Hauptunterschied der beiden Xbox-Modelle

Trotzdem unterscheiden sich die beiden Modelle in ihrer Ausführung. Der Hauptunterschied lässt sich in der Auflösung feststellen, denn die Xbox Series S bietet nur eine deutlich geringere Auflösung als die teurere Xbox Series X. Umfragen von Microsoft zufolge ist die Bildwiederholungsrate den Xbox-Spielern wichtiger als die Auflösung des Bildes, daher wurde der Fokus bei der günstigeren Xbox vor allem auf die GPU-Leistung gelegt, um Kosten einzusparen. So wurde mit der Xbox Series S ein Modell entwickelt, das mit Hilfe von einer dreimal so großen Bildwiederholungsrate im Vergleich zur Xbox One, ein reaktionsschnelles Gaming ermöglicht.

Konsolenübergreifendes Gaming möglich

Abgesehen davon sind die beiden Modelle sehr ähnlich bezüglich ihrer Software. Die Xbox Series X und die Xbox Series S nutzen dieselbe Entwicklungsumgebung und die gleichen Tools, was konsolenübergreifendes Gaming ermöglicht. Außerdem können nach Angaben der Hersteller Tausende von digitalen Spielen der alten Xbox One auch auf den neuen Modellen gespielt werden und müssen daher nicht extra neu gekauft werden.

Zusätzlich werden die Spiele der neuen Generation für die beiden neuen Modelle optimiert. Durch Smart Delivery wird erkannt, welche Konsolengeneration gerade verwendet wird und anschließend dafür gesorgt, dass immer die beste verfügbare Version des Spiels gespielt wird.

Pauline Breitner/ Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anthony McLaughlin / Shutterstock.com