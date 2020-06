Wie Microsoft mit seiner Xbox ein anderes Geschäft aufbaut, als Sony mit seinem Playstation-Universum

Xbox und PlayStation keine Konkurrenten?

Für das Weihnachtsgeschäft 2020 werden die neuen Generationen der Spielkonsolen aus den Häusern Microsoft und Sony erwartet. Dabei gelten die Microsoft Xbox und die Sony PlayStation schon seit vielen Jahren als große Konkurrenten, welche die Gaming-Szene seit 2001 - dem Erscheinungsjahr der ersten Xbox - spalten.

Doch mit der Xbox Series X scheint Microsoft den Kurs in eine andere Richtung lenken zu wollen. Demnach hat Microsoft die Strategie hinsichtlich des Konsolenmarktes schon in den vergangenen Jahren angepasst, sodass in Zukunft keine direkte Konkurrenz mehr zwischen PlayStation und Xbox besteht.

Es ist also davon auszugehen, dass Microsoft in Zukunft eher mit Amazon und Googles Cloud-Gaming zu konkurrieren versucht, weniger mit der Hardware von Sony.

Cloud-Gaming im Fokus

Dieser Strategiewechsel geht so weit, dass Microsoft nicht mehr unterscheidet, ob ein Konsument überhaupt die neue Konsole besitzt oder nicht. Das Unternehmen setzt vielmehr darauf, dass der Verbraucher die exklusiven Spiele plattformübergreifend konsumiert.

Das heißt, der Konsument soll entscheiden können, ob er die Spiele auf der Konsole, dem PC oder dem Smartphone spielt. Hauptsache er nutzt die Services `Project xCloud` und `Game Pass`, welche von Microsoft angeboten werden. Dementsprechend wird mit der Xbox Series X auch kein exklusives Spiel mehr herauskommen, wie es in der Vergangenheit noch üblich gewesen ist.

Bei dem Game Pass handelt es sich um eine Art Netflix für Videospiele. Hier zahlt der Konsument ebenfalls einen monatlichen Beitrag und hat dafür einen Zugang zu einer Vielzahl von Spielen.

So wird das neue `Halo`, welches traditionell mit der neuen Xbox erscheint, nun nicht mehr ausschließlich auf der Xbox Series X zu spielen sein, sondern eben auch auf PC und dem Vorgängermodell der neuen Xbox.

Amazon und Google als neuer Konkurrent

So spricht auch Xbox-Chef Phil Spencer offen über die neue Positionierung auf dem Markt. "Wenn wir über Nintendo und Sony sprechen, haben wir großen Respekt vor ihnen, aber wir sehen Amazon und Google als die Hauptkonkurrenten, die sich in Zukunft entwickeln werden. Das soll nicht respektlos gegenüber Nintendo und Sony sein, aber die traditionellen Spielehersteller haben eine andere Position", erklärt Spencer im Interview mit Protocol. Das erklärt, weshalb Xbox in der Gaming-Szene nicht unbedingt auf den Verkauf der neuen Konsole setzt, sondern vielmehr auf den Cloudservice und dessen Verbreitung.

Spencer ergänzte, "Amazon und Google fokussieren sich darauf, wie man das Gaming zu den weltweit 7 Milliarden Menschen bringt. […] Das ist das ultimative Ziel." Dementsprechend wird die neue Xbox zwar leistungsstärker, doch das System und die Kompatibilität der Spiele und Programme soll nun dank Cloud-Gaming generationenübergreifend funktionieren.

Auf diese Weise strebt Microsoft danach, ein Ökosystem nach dem Vorbild von Apple aufzubauen, denn im Grunde sei es irrelevant, welche Hardware-Generation der Konsument besitzt, solange die Leistungen innerhalb dieses Systems in Anspruch genommen werden - Beispiel Xbox Game Pass und Project xCloud.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

