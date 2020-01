PlayStation 5 kommt: Das ist über Sonys neuen Hoffnungsträger bekannt

• Launch der PlayStation 5 könnte bald anstehen• Deutlich verbesserte Technik• Abwärtskompatibilität versprochen

Wann genau und zu welchem Preis die neue PlayStation 5 (PS5) erscheinen wird, wurde noch nicht offiziell verlautbart. Doch wie "Computer Bild" berichtet, kursiert in der Spieleszene schon der 5. Februar als möglicher Termin. Andere Insider gingen indes von Oktober als Verkaufsstart aus. Frühere Modelle gingen jedoch oft erst im November in den Handel, daher bleibt abzuwarten, ob Sony diesmal tatsächlich einen früheren Termin wählt.

Bezüglich des Einführungspreises berichtet "Computer Bild" von Leaks in denen beispielsweise 449 oder 499 Euro genannt werden. Dies deckt sich mit der Meinung zahlreicher Experten, die auf Basis der Preise früherer PlayStation-Modelle spekulieren, dass sich der Preis zwischen 400 bis 500 Euro bewegen dürfte.

Design ohne Überraschung

Lead-System-Architekt der PS5 - die diesmal stehend und liegend nutzbar sein soll - ist Mark Cerny, der bereits für die Entwicklung der PS4 verantwortlich war. Da verwundert es nicht, dass die neue Konsole laut "Computer Bild" eine starke Ähnlichkeit mit dem Vorgängermodell ausweisen soll. So sind anscheinend die Buttons zum An- und Ausschalten sowie zum Auswerfen der CD an derselben Stelle zu finden. Die PS5 soll nämlich weiterhin über ein Laufwerk für Blu-rays verfügen.

Änderungen gebe es laut Konzeptbildern jedoch bei den Anschlüssen: So gibt es für die Controller statt USB-3-Ports künftig wohl USB-C-Buchsen.

Neuerungen beim PS5-Controller

Die Controller wurden anscheinend etwas verändert. So soll das Lichtmodul beim Dualshock-5-Gamepad kleiner sein und es soll zwei neue Tasten auf der Rückseite geben. Außerdem sollen eine neuartige, hoch auflösende Vibrationsfunktion sowie Schultertasten mit variablem Widerstand für ein besseres Spielerlebnis sorgen.

Verbessertes Innenleben

Was die Ausstattung angeht, so habe PlayStation-Boss Jim Ryan bereits bestätigt, dass die Konsole standardmäßig einen besonders schnellen SSD-Speicher enthalten soll. Bestätigt sei außerdem, dass der Chip von AMD kommt und dass der Prozessor auf dem Ryzen-Chip der dritten Generation basiert.

Hierdurch gebe die PS5 Spiele bei 4K-Auflösung optional mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz (Hz) wieder - sofern dies vom Bildschirm unterstützt wird - und könne sogar Games mit einer Auflösung von bis zu 8K wiedergeben.

Neue PlayStation abwärtskompatibel?

Bei den Vorgängermodellen hatten die Gamer noch über die fehlende Abwärtskompatibilität geklagt. Darauf hat PlayStation-Chef Jim Ryan reagiert und versichert, dass mit PS5 auch Spiele der vorigen Generation gespielt werden können.

Außerdem kündigte er an, dass Spieler mit Konsolen verschiedener Generationen miteinander auf den gleichen Servern online spielen und miteinander kommunizieren können. Offenbar bemüht sich Sony, die mit der PS4 aufgebaute Community nicht auseinanderzureißen.

Um die neue Hardware jedoch attraktiv zu machen, könnte Sony zum Launch der PS5 auch einige neue Exklusivspiele vorstellen. Zwar gibt es zahlreiche Spekulationen dazu, eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber nicht.

