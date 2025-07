Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 503,30 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 503,30 USD ab. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 502,95 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 505,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 528.150 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2025 auf bis zu 508,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 45,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,28 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 520,00 USD aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,94 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 70,07 Mrd. USD gegenüber 61,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 30.07.2025 gerechnet. Am 28.07.2026 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

